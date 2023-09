TSV Wertingen: „Erster gegen Zweiter“ auf dem Judenberg

Fußball-Bezirksliga Nord: Wertingen erwartet am Freitagabend Wörnitzstein-Berg zum Topspiel.

Die vergangenen beiden Partien konnte der TSV Wertingen nicht mehr gewinnen, doch aufgrund des starken Saisonstarts sind die Zusamstädter immer noch Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord. Mit vier Punkten Rückstand hat sich der SV Wörnitzstein-Berg zum ersten Verfolger aufgeschwungen. Am Freitagabend (19 Uhr) kommt es nun auf den Judenberg zum direkten Vergleich „Erster gegen Zweiter“.

Wertingen mit einer Saisonniederlage

Vor Wochenfrist kassierte Wertingen seine erste Saisonniederlage. Gegen Ecknach fand die TSV-Offensive beim 0:2 kaum Lösungen. „Ecknach verteidigt grundsätzlich relativ tief, deswegen glaube ich nicht, dass sie sich speziell an uns angepasst haben“, mutmaßt TSV-Trainer Daniel Schneider. Auf Nachfrage, wie es in Zukunft gelingen soll, auch gegen derart defensiv agierende Gegner erfolgreich zu sein, sagt der Übungsleiter: „Mit mehr Konsequenz vor dem Tor werden wir auch solche Spiele gewinnen.“ Ähnlich tief stehend, wie es der VfL Ecknach praktiziert hat, erwartet der 36-jährige auch Wörnitzstein-Berg. Er glaubt jedoch, dass sich der SV schon etwas mehr am Spiel beteiligt und zeigte großen Respekt: „Der Kader der Gäste ist wirklich sehr gut bestückt. Bobinger, Knötzinger oder Kurtishaj sind von der Qualität her Regionalliga-Spieler. Die wollen selbst den Ball haben.“

Im Wertinger Kader wird es wenig Veränderungen geben. Neben den Langzeitausfällen weilt Lukas Schwarzfischer diese Woche im Urlaub. Marcel Gebauer ist beruflich verhindert. Christoph Müller, Maximlian Fischer und Abwehrchef Florian Heiß sind angeschlagen, ihr Einsatz liegt jedoch im Bereich des Möglichen.