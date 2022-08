TSV Wertingen: In der Einbahnstraße festgefahren

Fußball-Bezirksliga Nord: Wertingen drückt in Maihingen vergeblich auf den Ausgleich.

Der TSV Wertingen spielte nach dem frühen 0:1-Rückstand in Maihingen über weite Strecken Einbahnstraßen-Fußball Richtung Tor der Gastgeber, kam aber nicht mehr zum Ausgleichstreffer. Es war einer jener Spielverläufe, in dem der vermeintliche Favorit dominiert, aber der Underdog den glücklicheren Tag erwischt – und die drei Punkte holt.

Die Heimmannschaft darf durch ein Tor aus der Anfangsphase den ersten Bezirksliga-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte feiern. Bereits nach wenigen Sekunden hätten die Gäste die Führung markieren können, doch Christoph Prestel rutschte beim Versuch, am Maihinger Keeper vorbeizugehen, aus.

Auf der anderen Seite verlängerte Raphael Stimpfle einen hohen Ball auf Jürgen Liebhard, der per Flachschuss ins lange Eck traf. Maihingen verzeichnete zwar eine dicke Chance zum 2:0, doch TSV-Verteidiger Marco Langenmair rettete kurz vor der Linie (9.). Das war es aber auch mit Gelegenheiten für die Platzherren.

Chance um Chance für Wertingen

Im weiteren Spielverlauf erspielte sich Wertingen eine Chance nach der anderen. Vor der Pause verpassten Marcel Mayr und Christoph Müller den Ausgleich. Im zweiten Durchgang hatte der Gast gefühlte 85 Prozent Ballbesitz und drückte weiter. Erneut Müller und dann Gheorghe Geanta boten sich erste Möglichkeiten nach der Pause. Mayr blieb an Heimkeeper Fischer hängen.

Wertingens Trainer Daniel Schneider wechselte sich in der 65. Minute selbst ein, doch auch über ihn gelang diesmal kein erfolgreicher Wertinger Torabschluss. In der Schlussphase sah Gast Marco Gerold nach einem Foulspiel an Torwart Fischer die Ampelkarte. Auch nach dem Platzverweis drückte Wertingen auf einen Treffer, aber der wollte einfach nicht fallen. Eigentlich hätten die Zusamstädter in diesem Spiel drei Punkte verdient gehabt, mussten aber nun mit leeren Händen die Heimreise antreten.

TSV Wertingen: Scherl; Gebauer, Langenmair (65. Schneider), Heiß, Schiermoch (79. Eising), Beham, Mayr, Kotter, Prestel, C. Müller (65. Gerold), Geanta Tor: 1:0 Jürgen Liebhard (3.) Gelb-Rot: Gerold (TSVW/85.) Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (VfR Neuburg) Zuschauer: 200