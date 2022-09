TSV Wertingen: Jetzt ist das nächste Schlusslicht fällig

Fußball-Bezirksliga: Nördlingen II reistohne Saisonpunkte zum TSV Wertingen.

Nach zwei Bezirksliga-Niederlagen in Folge ist in der vergangenen Woche der Knoten beim TSV Wertingen geplatzt. Die Fußballer aus dem Zusamtal setzten sich aufgrund einer starken zweiten Halbzeit beim FC Affing mit 3:2 durch – und verschafften sich durch diesen Sieg wieder etwas Luft in der Tabelle. Mit dem Schwung der vergangenen Woche soll auch am Sonntagnachmittag daheim gegen den TSV Nördlingen II wieder ein Sieg her.

Ebenso wie Affing konnte auch Nördlingen diese Saison noch keinen einzigen Zähler einfahren und hält aktuell die Rote Laterne in der Bezirksliga Nord. Vor allem die Defensive ist bei den Riesern alles andere als gefestigt. In den jüngsten beiden Partien gegen Bubesheim und Günzburg kassierten die Nördlinger satte elf Gegentore. Insgesamt sind es in der laufenden Saison schon 23.

Wertingen tut sich mit Favoritenrolle schwer

In der vermeintlichen Favoritenrolle haben sich die Wertinger allerdings schon öfter schwergetan. Auch in Affing war die Partie bis zum Schlusspfiff spannend. Am Sonntag will die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider, der nach seinem Urlaub an diesem Wochenende wieder auf die Bank zurückkehren wird, endlich mal wieder in Führung gehen. Mit Ausnahme des zweiten Spieltags in Stätzling mussten die Wertinger in allen anderen Partien der laufenden Saison einem Rückstand hinterherlaufen.

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Affing wird Stürmer Christoph Müller den Wertingern gegen Nördlingen nicht zur Verfügung stehen.

Es fehlen: M. Knöpfle, Rasic, C. Müller, Schwarzfischer (alle verletzt)