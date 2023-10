TSV Wertingen: Ohne den Abwehrchef hinten stabil bleiben

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter Wertingen muss auf Florian Heiß verzichten.

Eine Frage beim klaren Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Rain II lautet: Ist der TSV Wertingen auch ohne Florian Heiß stabil? Auf seinen Abwehrchef muss Trainer Daniel Schneider nämlich vorerst verzichten.

Die Wertinger können auch aufgrund des jüngsten Sieges in Jettingen mit breiter Brust auflaufen. Der Vorsprung auf die nächsten Verfolger beträgt bereits sieben Punkte. Doch auch Rain II errang vor Wochenfrist wichtige drei Punkte beim 4:2-Heimerfolg gegen Griesbeckerzell. Die Gäste sind bisher der einzige Verein in der Bezirksliga, bei dem es bereits einen Trainerwechsel gab. Der neue Übungsleiter Johannes Hanfbauer hat erst zwei Begegnungen mit seinem neuen Team absolviert.