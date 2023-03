TSV Wertingen: Schwierige Mission vor der Versammlung

Fußball-Bezirksliga: Beim SV Wörnitzstein ist Wertingen nur Außenseiter.

Es wird ein anspruchsvolles Wochenende für die Fußballer des TSV Wertingen: Am Samstag (15 Uhr) gastieren die Zusamstädter in Donauwörth beim SV Wörnitzstein-Berg, ehe am Sonntag die Abteilungsversammlung stattfindet. In dieser soll endlich eine neue Spartenleitung gefunden werden.

Schlechteste Wertinger Leistung

Vor Wochenfrist zeigten die Wertinger ihre schlechteste Saisonleistung und verloren verdient gegen den Abstiegskandidaten FC Maihingen. Es war ein überraschendes Ergebnis, da es zuvor bei den Kickern von Trainer Daniel Schneider eigentlich sehr gut lief. Schneider hofft, dass seine Mannschaft in Donauwörth nun wieder engagierter zur Sache geht: „Gegen Maihingen haben wir vieles von den Grundtugenden vermissen lassen. Wir waren auch sehr unsauber in unserem Spiel und haben dem Gegner in die Karten gespielt.“

Der Coach macht allerdings keinen Hehl daraus, dass es für seine Jungs aktuell mental schwierig ist, dass noch keine Nachfolge für die Abteilungsleitung gefunden wurde. „Das ist schon ein Thema und lässt die Spieler auch nicht unberührt. Allerdings sollten wir uns am Samstag auf das Sportliche konzentrieren.“

Der 36-jährige sagt weiter: „Wörnitzstein ist eine sehr gut gestaffelte Mannschaft mit starken Einzelspielern. Ich sehe sie klar in der Favoritenrolle. Vor allem wenn wir unsere personelle Situation anschauen.“

Dem TSV Wertingen fehlen einige Kicker

Schneider spricht damit die vielen Ausfälle an, die er zu beklagen hat. Marco Schiermoch, Andreas Kotter, Alexander Wiedemann und Bastian Völk sind krank. Manuel Rueß weilt im Urlaub, Kapitän Maximilian Beham ist aufgrund einer Prüfung fraglich. Dazu kommt Keman McIntosh: Bei seiner Untersuchungen kam heraus, dass das Innenband angerissen ist. Laut Schneider seien weitere Kicker „kränklich“ und für das schwere Spiel nicht sicher einsatzfähig.