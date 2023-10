U23 des FC Gundelfingen: Jung, zu jung

Fußball-Bezirksliga Nord: Die FCG-U 23 kassiert verdiente 0:4-Niederlage gegen Meitingen.

Personell arg gebeutelte U 23-Fußballer des FC Gundelfingen mussten sich völlig verdient dem Bezirksliga-Gast TSV Meitingen mit 0:4 (0:3) geschlagen geben. Die kurzfristigen Ausfälle von Philipp Urban, Darius Leimer und Marius Brugger hatten zur Folge, dass die Zuschauer das wohl jüngste Bezirksliga-Team aller Zeiten auf dem Platz sahen. 19,64 Jahre betrug das Durchschnittsalter der ersten Elf bei den FCG-Fohlen, wobei Torhüter Timo Ratter mit seinen gerade mal 21 Lenzen den „Alterspräsidenten“ gab.

Nach verteiltem Beginn ging Meitingen in Führung: Lukas Erhard bereitete auf der linke Seite das 0:1 durch Stürmer Alexander Heider vor (23.). Kurze Zeit später hätte Laurin Völlmerk den Ausgleich erzielen können, sein Freistoß aus 24 Metern wurde aber die Beute des TSV-Torwarts. In der 41. Minute legten sich die Gundelfinger wieder einmal in dieser Saison selber ein „Ei ins Nest“: Innenverteidiger Lukas Schön hatte den Ball nach einem Laufduell im eigenen Strafraum erobert, verlor die Orientierung und legte Heider regelwidrig. Den fälligen Strafstoß verwandelte Matthias Heckel zum 0:2. Die Entscheidung fiel zwei Minuten später abermals vom Punkt, diesmal durch Emmanouil Chouiloulidis, der Torhüter Ratter bezwang - 0:3. Zuvor hatte Lukas Schön den Ball aus kurzer Distanz an die Hand bekommen.

Gundelfingen bemüht sich um Stabilität

Nach der Pause waren die Hausherren um Stabilität bemüht, eine erste Torannäherung durch den Freistoß von Edwin Tarakan brachte aber nichts ein. Eine Viertelstunde vor dem Ende erzielte Mateo Duvnjak mit einem strammen Schuss das 0:4. Meitingens Keeper Niklas Schmitt verhinderte den Ehrentreffer des eingewechselten Nik Groepper. (pm)

FC Gundelfingen U 23: Ratter; Danzer, Mayerföls (55. Eberle), Schneider, Schön, Karpf, Mantwied (61. Neubieser), Nelkner (55. Hauf), Tarakan, Toth (73. Groepper), Völlmerk; TSV Meitingen: Schmitt; R. Mahler, Berisha, Heckel, Heider (81. Falch), Duvnjak (77. Mahler), Winkler, Erhard (74. E. Frisch), Zach, Meir, Chouiloulidis (64. Hummel); Tore: 0:1 Alexander Heider (23.), 0:2 Mathias Heckel (41./FE), 0:3 Emmanouil Chouiloulidis (45./HE), 0:4 Mateo Duvnjak (76.) SR: Alexander Bienert (TSV Fischach) Zuschauer: 100