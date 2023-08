Übermächtige Gäste in Glött

Fußball-Bezirksliga Nord: Die SSV Glött kassiert gegen Stätzling ihre zweite Saisonniederlage – 1:3.

Tabellenführer FC Stätzling war am Ende doch eine Nummer zu stark für Aufsteiger SSV Glött. Mit dem 3:1-Auswärtssieg baute der Gast sein Torverhältnis auf 14:3 aus und führt die Fußball-Bezirksliga Nord dank dreier Siege in drei Spielen an. Für die Lilien war es die zweite Niederlage der Saison. Lange hielt die Lilien-Führung aus der zwölften Minute, ehe Stätzling die Partie in der Schlussphase drehte. Unschön für Glött war, dass es mit einer fragwürdigen „Gelb-Roten“ ins Hintertreffen geriet.

Die SSV startete gegen den haushohen Favoriten richtig gut, kam in die Zweikämpfe und ließ Stätzling kaum Raum zur Entfaltung. Vorne nutzten die Hausherren gleich die erste Möglichkeit zum Torerfolg durch Jonas Stutzmüller (12.). Wenige Minuten später hätte es sogar 2:0 stehen können, doch Dominik Wohnlich übersah den im Zentrum mitgelaufenen Gomes De Souza. Insgesamt war es eine Partie, die der Schiedsrichter nie wirklich im Griff hatte.

Gelb-Rot schwächte Glött entscheidend

Eine überzogene Gelb-Rote Karte gegen Steven Kopp schwächte die Hausherren entscheidend (59.). Dennoch dauerte es bis zur 75. Minute, ehe der Favorit ausglich: Vincent Stegmiller schloss einen starken Spielzug zum 1:1 ab. Vier Minuten vor dem Ende wurde Emanuel Blenk von Andi Schrettle im Strafraum gelegt. Den Strafstoß verwandelte Mert Sert sicher – 1:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Sert Mert gegen nun kraftlose, aber aufopferungsvoll kämpfende Lilien: Der Angreifer sorgte in der 91. Spielminute für das 3:1 des Tabellenführers. Aus Lilien-Sicht hatte der Referee entscheidend Einfluss an der Heimniederlage.

SSV Glött: Trenker; Eggle, J. Schneider, F. Bacherle, Schrettle, Kopp, Ostertag (79. B. Waidele), Stutzmüller, Wohnlich (69. Pejic), Taner (60. M. Krist), Gomes De Souza (60. Galgenmüller) Tore: 1:0 Jonas Stutzmüller (12.), 1:1 Vincent Stegmiller (74.), 1:2 Mert Sert (86.), 1:3 Mert Sert (90.+1) Gelb-Rot: Kopp (59./Glött) Schiedsrichter: Florian Pioch (SV Achsheim) Zuschauer: 200

Bilder vom SSV-Spiel unter donau-zeitung.de und „Bilder“, wertinger-zeitung.de, „Bilder“