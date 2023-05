Um 16.46 Uhr gibt es beim SV Donaualtheim kein Halten mehr

Fußball-AK-West II: Donaualtheim feiert vorzeitig den Meistertitel samt Kreisklassen-Aufstieg.

Donaualtheim – Bachtal II 2:0

Grenzenloser Jubel in Donaualtheim. Als um 16.46 Uhr der Abpfiff in Donaualtheim ertönte, gab es auf dem Platz kein Halten mehr. Durch den eigenen Heimsieg sowie das 1:1-Remis im Verfolgerduell zwischen Lauingen II und Zusamzell steht der SVD eine Woche vor dem Saisonende als Meister der Fußball-A-Klasse West II fest. Vor 150 Zuschauern begann der Tabellenführer druckvoll und ging durch Marcello Pinto-Münz schnell in Führung. Im Anschluss wurde die Partie zerfahren. Nach einer Stunde bekam die Heimelf wieder mehr Ordnung ins Spiel und spielte 15 Minuten vor Abpfiff einen Angriff über Manuel Hartmann und Marcello Pinto-Münz zur 2:0-Entscheidung zu Ende. Mit dem Schlusspfiff brachen alle Dämme. Durch den Meistertitel des SVD II in der Reserven-A-Klasse West III feierten beide Teams noch lange das „Double“. (RETH)

FC Lauingen II – Zusamzell/R. 1:1

Mit dem Remis sicherten sich die Lauinger vorzeitig Rang zwei und peilen nun in der Relegation den Durchmarsch in die Kreisklasse an. Im Verfolgerduell nahmen die Platzherren das Heft in die Hand und gingen in der 16. Minute durch Felix Möller in Führung. Daniel Kränzle gelang zehn Minuten vor Ende per Strafstoß der Ausgleichstreffer für Zusamzell. (doze)

TV Gundelfingen – Aislingen II 6:2

Gegen den Vorletzten und Relegationsteilnehmer SVA II behielten die TVGler deutlich die Oberhand. Für den Sieger trafen Antonio Sottile (2), Balasz Zido (2), Billy Graf und Christoph Jüttner. Die beiden Gegentore kamen von Matthias und Thomas Bronnhuber. (doze)

Schretzheim II – Offingen II 3:0

Offingen kam besser in die Partie, doch schnell hielt der BCS II dagegen. In Hälfte zwei machte der Gastgeber innerhalb von 24 Minuten drei Tore. Karl Stetter brachte nach einem Freistoß den Ball zu Mittelstürmer Sandro Sturm – 1:0. Kurz darauf legte Sturm für Maxi Rehm das 2:0 auf. In der 85. Minute erhöhte Sturm auf 3:0 für die Gastgeber. Die Defensive um Torwart Babur wurde mit einer weißen Weste belohnt. (MÜDA)

Glött II – FC Günzburg II 1:3

Die Becherer-Elf begann stark und nutzte gleich die erste gute Offensivaktion zur Führung: Simon Ansbacher, von Guggemos bedient, traf fulminant ins lange Eck (16.). Mitte der ersten Hälfte drückte dann Günzburg verstärkt auf den Ausgleich, der in der 38. Minute auch fiel (Jerome Strobel). Auch nach dem Wechsel blieb der FC Günzburg II tonangebend und drückte im Minutentakt auf das Tor von Dennis Waidele. Der Schlussmann hatte die meisten SSV-Ballkontakte. Beim 1:2-Tor von Enrico Kirch war er aber machtlos (53.). Die Gäste ließen nur zwei Minuten später den dritten Treffer folgen. Erneut war Jerome Strobel der Schütze. In der Schlussviertelstunde vergab Glött die Chance, noch einmal für Spannung zu sorgen. (RÖB)

Unterbechingen – Gundremmingen 3:1

Mit einem starken Heimauftritt überzeugten die Unterbechinger ihre Fans und setzten sich verdient durch. Die Führung durch Alexander Ruf glich Gundremmingen noch aus, doch Julian Ruf und Lucas Gerstmayr machten mit ihren Toren alles klar. (doze)