Verstärkung für den BC Schretzheim

Plus Fußball: Kreisklassist Schretzheim nutzt die Winterpause und ergänzt seinen Kader sinnvoll.

Schretzheims Fußball-Verantwortliche leisteten in der Winterpause viel Arbeit und präsentierten zum Trainingsstart gleich vier Neuzugänge: Florian Büttner, Fabian Knötzinger, Benedikt Huber und Dennis Tautfest wechselten im Winter zum BCS und sind sofort spielberechtigt.

Florian Büttner kommt vom Kreisligisten SpVgg Riedlingen und verstärkte die Abwehr der Kleeblättler. Der 33-Jährige bringt neben seiner Defensivstärke auch klassenhöhere Spielerfahrung mit. Ebenso wie Fabian Knötzinger, der zuletzt Spielertrainer beim TSV Unterthürheim war. Er spielte beim TSV Wertingen viele Jahre in der Bezirksliga und der Bezirksoberliga, ist im Angriff zuhause und immer für einen Treffer gut.