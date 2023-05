Via TSV Wertingen in die Landesliga

Fußball-Bezirksliga: Aindling will einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen.

Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben, als auswärts beim klaren Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord in Aindling anzutreten. Der TSV Wertingen muss sich am späten Sonntagnachmittag (17 Uhr) dieser Herausforderung stellen. Der Gastgeber hat bei vier noch ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten FC Günzburg. Die Aindlinger können ihren Landesliga-Aufstieg allerdings dieses Wochenende nur schon fix machen, wenn sie selbst gewinnen sowie Günzburg, Jettingen, Stätzling und der SV Wörnitzstein-Berg allesamt verlieren.

Der Dreier gegen die Zusamstädter würde allerdings einen großen Schritt in Richtung Landesliga-Rückkehr bedeuten. „Gegen den Tabellenführer will jeder zeigen, was möglich ist“, räumt Wertingens Trainer Daniel Schneider ein, dass bei Spielen gegen Spitzenteams das Motivationslevel noch etwas höher liegt. „Aindling hat den qualitativ besten Kader der Liga. Da brauchen wir schon eine Topleistung“, ergänzt der Coach.

Wertingen trifft auf eine starke Offensive

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle in der vergangenen Woche durften die jungen Christoph Hein und Simon Riesinger in der Startformation ran. Mit ihren Leistungen war Schneider absolut zufrieden: „Chris spielt eine sehr gute Saison und wäre wohl auch schon öfter zum Einsatz gekommen, wenn er in der Vorbereitung keine Knieprobleme gehabt hätte. Er hat das wirklich gut gemacht. Simon hat auch gut gespielt, muss aber noch effektiver werden und sich belohnen. Das gilt aber auch für die gesamte Offensive.“

Ob beide wieder auf einen Startelfeinsatz hoffen dürfen, ist offen. Kapitän Maximilian Beham und Florian Heiß sind zurück. Christoph Prestel (angeschlagen) fehlt wohl ebenso wie die verletzten Christoph Müller und Stefan Fackler. Maximilian Fischer wartet auf die Laufzeit seiner Sperre.

Hinspiel: 0:0