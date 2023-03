Viele offene Fragen bei den Dillinger Kreisligisten

Fußball-Kreisligen: Die sieben Teams aus dem Landkreis Dillingen treten die Frühjahrsrunde mit ganz unterschiedlichen Zielen an.

13 Kilometer sind es vom Auwaldstadion bis zum Sportplatz nach Offingen – ein kleines Derby also, mit dem der Tabellenvierte FC Lauingen nach mehr als vier Monaten Winterpause am Sonntag (15 Uhr) in die Restsaison der Fußball-Kreisliga West startet. Die Leistungen in den Testspielen und die Trainingsbeteiligung stimmten zwar zufrieden, dennoch gibt es noch genügend Luft nach oben. Die Offinger Gastgeber sind für die Mannen des FCL-Trainerteams Tausend/Scheitenberger ein echter Gradmesser. Der TSV um Spielertrainer Julian Riederle rangiert mit nur drei Punkten Rückstand direkt hinter Lauingen. Speziell in der Chancenverwertung müssen sich die Gäste im Vergleich zur Vorbereitung noch bessern. (JOHA)

Hinspiel: 1:1

Balzhausen – Glött

Von ihren guten „Lauf“ bis zur Winterpause können sich die Aschbergler nichts mehr kaufen. Wo genau die Truppe von Trainer Markus Rickauer derzeit steht, ist schwer einzuschätzen. Seine Schützlinge zeigten in den Testspielen große Ausreiser nach oben und unten. Spielerisch ist man noch längst nicht auf dem Stand von vor vier Monaten. „Das geht aber den meisten Teams so“, merkt Rickauer an und sieht das Auftaktspiel als eine richtig undankbare Aufgabe: „In Balzhausen ist sicherlich die schwierigste Partie in dieser Liga.“ Die vergangenen Spiele Duelle beider Teams haben gezeigt, dass man dort mit Schönspielerei nichts gewinnt. Gegen diesen unangenehmen Gegner sind beim Tabellenzweiten Zweikampfstärke und Kampfeswillen gefragt. Positiv stimmt Rickauer, dass sich sein Team zum Ende der Vorbereitung defensiv stabilisieren konnte. Personell schöpft er aus dem Vollen, was die Startelfaufstellung durchaus schwierig macht. In der Offensive entscheiden wohl die letzten Trainingseindrücke. (RÖB)

Hinspiel: Glött verliert 1:2

Bachtal – Jettingen II

Bereits am Samstag um 15.30 Uhr startet Schlusslicht SpVgg Bachtal in Staufen gegen Mitaufsteiger Jettingen II in die Restrunde. Die Gäste spielen eine relativ entspannte Saison und haben bereits 21 Punkte auf der Habenseite. Von einer sehr guten Vorbereitung sprach Bachtals neuer Spielertrainer Patrick Mair nach dem Abschlusstraining. Von den vier Testspielen ging keines verloren, die Trainingsbeteiligung war außergewöhnlich hoch. Das zeigt, dass die Mannschaft lebt und in der Restrunde noch viel vorhat. Doch sollte tunlichst die Auftakthürde benommen werden. Mair steht dafür nahezu der komplette Kader zur Verfügung. (CHB)

Es fehlen: Patrick Leder, Tom Lotterer (beide verletzt); Hinspiel: 4:3 für Jettingen II

TG Lauingen – Mindelzell

Von Tabellenplatz neun aus startet Türk Gücü ins Frühjahr, Mindelzell ist vier Punkte zurück Elfter. Beide Teams benötigen den Sieg, um sich von der Abstiegsregion entfernen zu können. (dz)

Hinspiel: 5:1-Auswärtssieg für TGL

Reisensburg – Weisingen

Im Kellerduell hat der FCW noch eine offene Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen. Reisensburg erzielte zudem vor Wochenfrist bei seinem Nachholspiel in Altenmünster in der Nachspielzeit noch den Ausgleich – Weisingen sollte also gewarnt sein. Die Elf der Aschbergler stellt sich quasi von selbst auf. Hinter Kapitän Patrick Hahn steht noch ein großes Fragezeichen. Ein Sieg würde ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz bedeuten, den aktuell Reisensburg einnimmt. (DUT)

Es fehlen: M. Junghanns, M. Mödinger (beide verletzt), T. Käsmayr, F. Wengenmayer (langzeitverletzt); Hinspiel: 2:1 für Reisensburg

Kreisliga Nord

Hainsfarth – Kicklingen-F.

Beim 1:2 im Nachholspiel vergangenem Samstag beim TSV Wemding ging der SVK leer aus. Dabei hat sich Dauerbrenner Patrick Jung verletzt und wird die restliche Rückrunde ausfallen. Auch Thomas Schön und David Löffler verletzten sich. Jetzt gilt der Fokus der Partie am Sonntag in Hainsfarth. Julian Eberhardt (zuletzt erkrankt) stößt dann wieder zur Startelf, er wurde vor Wochenfrist schmerzlichst vermisst. Ein Ziel ist, hinten die „Null“ zu halten. (TIRE)

Hinspiel: 4:0 für Kicklingen

Donaumünster – Holzheim

Mit einem guten Gefühl startet der SV Holzheim gegen Donaumünster-Erlingshofen aus der Winterpause. Kein Vorbereitungsspiel hat die Mannschaft von SVH-Trainer Thomas Weber verloren. Zudem kann der Coach auf einen vollzähligen Kader zurückgreifen. Der Gastgeber, bis 2019 noch in der Bezirksliga unterwegs, ist mit nur zehn Punkte aktuelles Schlusslicht der Kreisliga Nord. (TF)

Hinspiel: 1:1