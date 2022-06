Vier "Dillinger" Teams im Plus, fünf verfehlen Ziel

Fußball-Relegation: Die Bilanz der zweiwöchigen „Nachspielzeit“ ist aus Landkreis-Sicht ausgeglichen. 950 Zuschauer sind der Bestwert.

Neun Mannschaft aus dem Landkreis Dillingen waren nach Abschluss der Punktrunde vor zwei Wochen in die „Nachspielzeit“ der Fußball-Saison 2021/22 gestartet. Sechs davon mit dem Ziel Aufstieg, drei wollten ihre bisherige Klasse halten. Verwirklicht haben ihr sportliches Vorhaben letztlich vier, während fünf in der Relegation gescheitert sind.

Zielvorgabe erfüllt:

Von den aufstiegsambitionierten Teams hat es die U 23 des FC Gundelfingen mit zwei Siegen gegen Dasing und Ziemetshausen geschafft und kickt nächste Saison in der Bezirksliga Nord – als zweites Landkreis-Team neben dem TSV Wertingen. Denn Gärtnerstädter gelang damit der höchstklassige Aufstieg einer „Dillinger“ Mannschaft. Ein weiterer Aufsteiger via Relegation ist der FC Weisingen (jetzt Kreisliga). Der SV Wortelstetten hat die Kreisklasse gehalten, der BC Schretzheim II die A-Klasse.

Zielvorgabe verpasst:

Gegen den Kreisliga-Abstieg kickte der TSV Binswangen – und unterlag der SG Reisensburg-Leinheim. Wittislingen (vorerst; falls Ziemetshausen gegen Babenhausen die Bezirksliga erhält, rückt Wittislingen doch noch in die Kreisklasse auf) und Bissingen verpassten den Aufstieg in die Kreisklasse ebenso wie der FC Osterbuch und Türk Gücü Lauingen II jenen in die A-Klasse.

Zuschauer:

Groß war das Interesse für die Entscheidungsspiele. 950 Zuschauer in Lauingen beim Spiel des FC Weisingen gegen Alerheim waren die Höchstmarke, Minuswert die 310 Interessierten beim Match von Türk Gücü Lauingen II gegen Freihalden in Baiershofen.

Positiv:

teils dramatische Partien im K.-o.-Modus; die Begeisterung der Fans; Einsatz und Wille der Aktiven; überwiegend starke Schiedsrichter-Leistungen; das meist gute Wetter über zwei Wochen hinweg.

Negativ:

Platzverweise in der Schlussphase wegen Meckerns nach dem entscheidenden Gegentreffer – Stichwort „anständig verlieren können“; eine aufgeblasene Relegation aufgrund unklarer Aufstiegsverhältnisse samt sinnentleerter Partien wie 13. Bezirksliga Nord (34 Punkte) gegen 14. Bezirksliga Nord (30).

Aufstieg zur Bezirksliga

Dasing – FC Gundelfingen U 23 5:6 n.E.

FCG U 23 – Ziemetshausen 2:1 n.V.

Abstieg aus der Kreisliga

SG Reisensburg – TSV Binswangen 3:0

Aufstieg zur Kreisliga

TSV Krumbach – FC Weisingen 1:2

FC Weisingen – SG Alerheim 4:3

Erhalt der Kreisklasse

Ederheim – SV Wortelstetten 0:1

Aufstieg zur Kreisklasse

DJK Breitenthal – TSV Wittislingen 1:2

TSV Bissingen – Minderoffingen 1:2

TSV Wittislingen – Minderoffingen 1:2

Erhalt der A-Klasse

Schretzheim II – Kaisheim 6:5 n.E.

Aufstieg zur A-Klasse

TG Lauingen II – FC Osterbuch 2:1

TG Lauingen II – SV Freihalden 0:1