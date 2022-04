Vier Spiele, vier Siege für die "Dillinger"

Fußball-Kreisliga West: Das Landkreis-Quartett sahnt am Sonntag voll ab. Wohnlich-Hattrick beim Glötter 5:1. Der FCL, TGL und die Gundelfinger U 23 machen es etwas spannender.

Mindelzell – FC Lauingen 0:2

Fair und bis zum Schluss spannend war das Auswärtsspiel des FC Lauingen in der Fußball-Kreisliga West. Erst in der Endphase machten die Gäste den Erfolg in Mindelzell klar. Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Die größte Möglichkeit kurz vor der Pause hatte der FCL durch Stefan Pertler, der aus spitzem Winkel verzog. Gleich nach dem Wechsel erzielte Kapitän Janik Schreitmüller mit einem sehenswerten Freistoß von der Strafraumgrenze das 0:1 (47.). Die Mohrenstädter erhöhte die Schlagzahl und drückte auf den zweiten Treffer, die Gastgeber verlegten sich aufs Kontern. Die größte SVM-Chance entschärfte FCL-Zerberus Arbnor Nimanaj gegen David Berger (75.). Auf der Gegenseite scheiterte Elias Griener noch an der Querlatte, doch beim „zweiten Ball“ war Goalgetter Christoph Marek zur Stelle – 0:2 (82.). (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; Gentner (84. Hoti), L. Müller (76. Pertler), D. Müller, Völker, Schreitmüller, Pertler (46. Neziri), Hoti (46. Schaaf), Zengerle, Marek (87. P. Schachner), Nuraj (68. E. Griener); Tore: 0:1 Janik Schreitmüller (47.), 0:2 Christoph Marek (82.); Rot: Fabian Steinle (SV Mindelzell); SR: Philipp Ettenreich; Zuschauer: 100

TG Lauingen – Thannhausen 3:2

Sieben Punkte aus seinen drei Partien im Jahr 2022 hatte Türk Gücü bislang eingefahren – mit nur drei erzielten Toren. Am Sonntag daheim gegen Tabellensiebten TSG Thannhausen kamen verdient drei weitere Zähler hinzu. (dz)

Tore: 1:0 Tarik Öz (8.), 1:1, Ibrahim Capar (50.), 2:1 Yigitcan Yüce (80.), 3:1 Nuh Aslan (88.), 2:3, Mesut Yildiz (90.+3); Zuschauer: 50

GW Ichenhausen – Glött 1:5

Überraschend deutlich siegten die Lilein beim punktgleichen Gastgeber. In einer von Glött dominierten Partie stand nach 90 Minuten ein 5:1-Kantersieg zu Buche. Die Rickauer-Elf ging von Beginn an – trotz katastrophaler Platzverhältnisse – zielstrebig und mutig zu Werke. Bereits nach sieben Minuten belohnten sich die Gäste mit dem frühen 1:0 durch Dominik Wohnlich. Die wichtige Führung auf diesem schwierigen Geläuf. Die Gäste blieb auch in der Folgezeit das taktgebende Team. Insbesondere Dominik Wohnlich war nun nicht mehr zu halten. Zunächst markierte er noch vor dem Seitenwechsel das 2:0 für seine Farben (41.), um dann kurz nach Wiederanpfiff nach Flanke von Benedikt Krist seinen ersten Hattrick für die Lilien zu schnüren (50). Das Spiel war nun entschieden. Was die Blau-Weißen nicht davon abhielt, weiter munter nach vorne zu spielen. Während Galgenmüller noch am Pfosten scheiterte, traf Benedikt Krist nach 65 Minuten auf Vorlage von Wohnlich zum 0:4. Nur zwei Minuten später ließ Kapitän André Daferner gar den fünften Glötter Treffer folgen. Sekunden zuvor hatte Trenker noch überragend gegen GW-Stürmer Pitittu pariert. Am Ende musste der SSV-Schlussmann dann aber doch einmal hinter sich greifen: Beim Schuss von Senaid Mehic aus nächster Nähe war der Keeper machtlos (84). Für die Gastgeber war dies nur der Ehrentreffer gegen ein an diesem Tag starkes SSV-Kollektiv. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Taner, Oberfrank (53. M. Krist), F. Bacherle, B. Waidele (82. Wohnlich), Martin (75. Kopp), Kopp (67. Schrettle), Stutzmüller (53. Galgenmüller), Wohnlich (67. M. Konle), Daferner, B. Krist (70. Stutzmüller); Tore: 0:1 D. Wohnlich (7.), 0:2 D. Wohnlich (41.), 0:3 D. Wohnlich (50.), 0:5 B. Krist (65.), 0:6 A. Daferner (67.), 1:5 S. Mehic (84.); SR: Lars Zorn (SV Heldenfingen); Zuschauer: 110

FCG U 23 – Reisensburg 1:0

In einer windigen ersten Halbzeit hatten die Hausherren gefühlte 80 Prozent Ballbesitz und kombinierten sich gut in die Gegners Hälfte. Chancen von Gröpper und Sailer wurden schön herausgespielt, verfehlten aber ihr Ziel deutlich. Reisensburg hatte kurz vor dem Pausenpfiff durch Hartmann die Möglichkeit, das Spiel auf den Kopf zu stellen. doch FCG-Torwart Fabian Karg war zur Stelle. In der zweiten Halbzeit wurde nicht nur das Wetter besser, sondern auch Gundelfingen. Zuerst setzte Torjäger Rembold den Ball über das Tor und Tarakan schlenzte das Leder an den Pfosten. Der Gast konzentrierte sich weiter aufs Kontern und war durch Hartmann und Mane brandgefährlich. Nach einer Ecke traf Matkey den Pfosten und kurz darauf hielt Torwart Tausch gegen den Gundelfinger. Am Schluss musste ein Standard das Spiel entscheiden: Elias Weichler schoss mit einem schönen Freistoß die U 23 des FCG zum verdienten 1:0-Sieg (83.). Im Anschluss wurde das Spiel durch die Grün-Weißen beherrscht und fast noch mit dem 2:0 durch Jakob Schneider belohnt, der aber in Torwart Tausch seinen Meister fand. (pema)

FC Gundelfingen U 23: Karg; Weichler, Urban, Leimer, Groepper (69. Nelkner), Rembold (61. C. Zeyer), Schnelle, Danzer, Sailer, Tarakan (89. Werner), Matkey (91. Schneider); Tor: 1:0 Elias Weichler (83.); SR: Norbert Süß (Ellgau); Zuschauer: 80