Vier Teams landen den zweiten Saisonsieg

Fußball-Kreisklasse West II: Die SG Bächingen/Medlingen zeigt Aufsteiger Wittislingen seine Grenzen auf. Neumünster schlägt ersatzgeschwächte Gastgeber in Haunsheim, Wasserburg und Dillingen gewinnen knapp.

Bächingen/Medlingen – Wittislingen 6:0

Die Gastgeber zeigten vom Beginn weg, dass sie die Scharte der vergangenen Auswärtsniederlage ausmerzen wollten und ließen dem Aufsteiger keine Chance. Bereits nach drei Minuten netzte Ahmad Kaedi eine akrobatische Vorlage von Pascal Reuter zum Führungstreffer ein. Nachdem Kaedi und Marcus Mattick jeweils einen Materialtest an der Querlatte des Wittislinger Tores vorgenommen hatten, traf Adrian Berger nach Kopfballvorlage von Mattick zum 2:0 (22.) und stellte wenig später auf Vorarbeit von Robin Lang und Kaedi den 3:0-Pausenstand her. Die zweite Hälfte war gerade mal zwei Minuten alt, als der agile Robin Lang am Gästetorwart scheiterte, doch Goalgetter Alexander Nusser zum 4:0 abstaubte. In der Folge ließen die Gastgeber Ball und Gegner laufen und kamen noch zu einigen guten Tormöglichkeiten. Zwei davon nutzte Markus Mattick, jeweils von Nusser in Szene gesetzt, zum auch in der Höhe verdienten 6:0-Endstand (70./75.). (CST)

Röfingen – Aislingen 0:1

Knapp und glücklich war dieser Auswärtssieg. Die Fans sahen eine temporeiche Freitagabendpartie, in der die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile und Chancen hatten als die Kapellenbergler. Fisnik Lloqanaj, Alexander Kränzle und Jonte Ficht verlangten der SVA-Abwehr einiges ab. Keeper Matthias Klett bewahrte seine Elf mehrmals vor dem Rückstand und später vor dem Ausgleich. Die Aislinger selbst setzten nur wenig Nadelstiche. Eine Minute vor der Pause gelang ihnen aber das Tor des Abends: Florian Uhl spielte nach außen auf Daniel Klement. Dieser verfrachtete das Leder mithilfe des gegnerischen Tormanns im Gehäuse. Gleich nach dem Wechsel hätten die Aislinger die Führung ausbauen können. Auf der Gegenseite retteten Matthias Klett und Kapitän Daniel Sailer die volle Punktzahl über die Zeit. (EST)

Baiershofen – Wasserburg 0:1

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen und auf überschaubarem Niveau. Die Heimelf wurde bei Gabriel Streils Freistoß gefährlich (20.). Kurz darauf scheiterte Streil nach Vorarbeit von Martin Wiedemann an TSV-Torhüter Markus Sauter. Eine Minute vor der Pause erzielte Moritz Riedinger per Kopf mit der ersten Wasserburger Gelegenheit das letztlich entscheidende 0:1. Der SVB erhöhte den Druck und kam zu Chancen, ohne jedoch gänzlich zu überzeugen. Peter Wiedemann und Gabriel Streil fanden im starken Gästekeeper ihren Meister. Kurz vor Schluss verstrich eine Chance von Peter Kaifer samt Streil-Abstauber ungenutzt. (MW)

Dillingen – Ziertheim-D. 2:1

Der neue Dillinger Spielertrainer Peter Matkey entschied die Partie mit seinem 2:1-Tor zehn Minuten vor Abpfiff. Ziertheim war früh in Führung gegangen (8./Dominik Jankowetz), Alexander Kinder hatte noch vor der Pause für die SSV ausgeglichen (25.). Für Dillingen war es ebenso wie für Neumünster, Aislingen und Wasserburg der zweite Saisonsieg – das Quartett führt die Liga damit an. (dz)

Haunsheim – Neumünster-U. 0:4

Der TSV spielte gegen Neumünster-Unterschöneberg mit einer stark ersatzgeschwächten Startelf. SSV-Torjäger Pascal Schrodi erzielte nach einem Eckball aus dem Getümmel heraus das 0:1 (15.). In der 58. Minute dezimierten sich die Gastgeber weiter selbst: Michele Mangerini sah nach einem Nachtreten glatt „Rot“. In der 65. Minute erhöhte Neumünster nach einem gut ausgespielten Konter gegen aufgerückte Gastgeber auf 2:0 (Fabian Schrodi). Die Gastgeber versuchten zu Zehnt nochmals alles, kassierten aber in der Schlussphase noch zwei Gegentore. (KRY)