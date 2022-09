Volle Konzentration in Gundelfingen und Wertingen

Fußball-Bezirksliga: Sowohl die gastgebende U23 des FC Gundelfingen wie auchder TSV Wertingen verzeichnen vor dem Derby eine leichte Schräglage.

Drei Niederlagen am Stück – diese neue Erfahrung mussten die U23-Kicker des FC Gundelfingen erst einmal verdauen. Für das Team von Trainer Peter Stegner ging es seit knapp eineinhalb Jahren inklusive Aufstieg stetig bergauf, so hatte man vor Saisonbeginn lediglich ein Spiel im gesamten Kalenderjahr verloren. Jetzt ist man „nur noch“ Tabellenachter. Am Sonntag (15 Uhr) steht nun im heimischen Schwabenstadion das Landkreis-Derby gegen den TSV Wertingen auf dem Spielplan der Fußball-Bezirksliga Nord.

Ein erstes „Beschnuppern“ gab es vor Rundenbeginn im Sparkassen-Pokal, als der FCG nach frühem Rückstand noch deutlich mit 5:1 am Judenberg gewinnen konnte (FCG-Tore: Lauft 2, Spizert, Hauf, Nelkner). Fader Beigeschmack war damals die schwere Knieverletzung von Nik Groepper, der dem FCG mit seiner Dynamik und Torgefährlichkeit höchstwahrscheinlich bis Saisonende fehlen wird.

Personell sieht es beim FC Gundelfingen wieder besser aus

Bei der 2:3-Niederlage vor Wochenfrist beim Spitzenreiter FC Günzburg zeigten die Grün-Weißen schon eine ansteigende Tendenz. „Eigentlich müssen wir früh mit 2:0 in Führung gehen, Günzburg macht dann im Gegenzug die ersten beiden Chancen rein“, trauert Trainer Peter Stegner den ausgelassenen Möglichkeiten hinterher. Dass die FCG-Fohlen wieder in die Erfolgsspur finden werden, davon ist man bei den Grün-Weißen überzeugt: „Auch diese Situation wird uns in der Entwicklung weiterhelfen“, sagt Stegner sicher.

Personell sieht es bei den Gundelfingern wieder entspannter aus. Nachdem Johannes Hauf vor Wochenfrist wieder auflief und sich prompt in die Torschützenliste eintrug, stoßen Benedikt Decker sowie die wiedergenesen Youngster Laurin Völlmerk und Jonas Veh zum Kader. Ein Wiedersehen auf dem Platz erwartet die Grün-Weißen mit Florian Heiß, der im Juni noch in der Aufstiegsrelegation der Gundelfinger mitgewirkt hat und dann im Anschluss zum TSV Wertingen gewechselt ist.

Für die Gäste aus Wertingen gab es nach den beiden Erfolgen gegen die „Kellerkinder“ aus Nördlingen (4:1) und Affing (3:2) zuletzt wieder zwei Dämpfer gegen Neuburg (0:3) und Jettingen (0:1). Nun wollen die Kicker von Trainer Daniel Schneider aber wieder punkten, um in der Tabelle (Platz zehn) nicht weiter abzurutschen. Eine Woche später ist dann in Wertingen mit dem TSV Aindling eine Topmannschaft der Bezirksliga zu Gast. Das Wertinger Programm wird so schnell also keinesfalls leichter.

„Die Bezirksliga ist dieses Jahr sehr ausgeglichen, deshalb sind alle Spiele sehr schwer. Die beiden nächsten Gegner haben es natürlich schon in sich“, gibt Schneider zu: „Natürlich wird dies ein sehr schweres Spiel. Allerdings wollen wir es besser machen als im Pokal. Da ist schon noch eine Rechnung offen.“ Unbedingt abstellen müssen die Wertinger die Standardgegentore. Denn in Neuburg und zuletzt zu Hause gegen Jettingen gerieten sie jeweils durch solche in Rückstand.

Personell gibt es beim TSV Wertingen aktuell noch einige Fragezeichen. Mit Florian Heiß, Marcel Gebauer, Christoph Prestel, Marcel Mayr und Gheorghe Geanta sind fünf Spieler krank und könnten für die anstehende Auswärtspartie ausfallen. Dafür rücken Marco Schiermoch nach einer absolvierten Fortbildung und Stefan Fackler nach seinem Urlaub wieder in den Kader zurück. Für längere Zeit werden dem 35-jährigen Trainer dagegen Samir Hassan (Studium) und Florian Eising (Auslandsaufenthalt) nicht mehr zur Verfügung stehen. (PST/THMI)

Es fehlen: FCG U 23: Nik Groepper (langzeitverletzt; TSV Wertingen: Wiedemann, M. Knöpfle, Rasic, Schwarzfischer (alle verletzt), Eising (Ausland), Hassan (Studium); fraglich: Heiß, Gebauer, Prestel, Mayr, Geanta (alle krank)