Volle "Lilien-Blüte" im Frühjahr bei der SSV Glött

Plus Fußball-Vorbereitung: Die Zuversicht beim aktuellen Kreisliga-Vierten Glött ist groß. Zum Optimismus tragen auch einige erfreuliche Personalien bei.

Wenn sich die Kreisliga-Fußballer der SSV Glött jetzt auf dem altehrwürdigen Lilienhang zusammenfinden, starten die Blau-Weißen auch offiziell in die Vorbereitungsphase für die Restsaison 2021/22. Inoffiziell haben die Lilien schon längst damit begonnen. Einmal pro Woche traf man sich zu einem mehr oder weniger freiwilligen Kick auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Sportgelände.