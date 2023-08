Fußball

vor 1 Min.

Vom FC Lauingen zum FCB – Tarek Buchmann

Plus Fußball: Der 18-jährige Dillinger hat als Kind für den FC Lauingen gekickt und gehört jetzt als Jungprofi dem Kader des deutschen Rekordmeisters Bayern München an – „Ich weiß, welches Privileg es ist.“

Artikel anhören Shape

Einen großen Meilenstein in seiner Fußballkarriere erreichte in diesem Jahr der gebürtige Dillinger Tarek Buchmann. Zum Ende der Bundesligasaison 2022/23 unterzeichnete der ehemalige Nachwuchskicker des FC Lauingen einen Profivertrag beim FC Bayern München, der zunächst bis 2026 gilt. Damit reiht sich der 18-Jährige in die Liste so klanghafte Namen wie Thomas Müller, David Alaba, Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm ein, die ebenfalls den Schritt aus der Jugend des FC Bayern zu den Profis gegangen sind.

Buchmann gehört seit Juli 2019 dem Nachwuchs des FC Bayern München an und erhält jetzt bei den Profis die Rückennummer 28.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen