Von Doppel- und Rückschlägen

Fußball-Kreisklasse West II: Während Aislingen stark loslegt, stecken dieSG Bächingen/FCM und SSV Dillingen im Kampf um einen Toprang Niederlagen ein.

Aislingen – Baiershofen 3:2

Mit einem Doppelschlag starteten die Aislinger ins Mittelfeld-Duell der Fußball-Kreisklasse West II. Florian Uhl bediente zunächst Niklas Hahn, der das 1:0 markierte (10.). Gleich darauf versenkte er seinen Freistoß direkt in den Maschen (11.). In der Folge hätten Stephan Siegner und Marcel Bronnhuber die Führung ausbauen können. Vier Minuten vor dem Wechsel kamen die Gäste per Elfmeter auf 2:1 heran (Martin Wiedemann). Eine knappe Viertelstunde nach Wiederanpfiff war es wiederum Niklas Hahn, der die Aislinger jubeln ließ – 3:1. Ein erneuter Strafstoß für Baiershofen in der 81. Spielminute, den Martin Wiedemann wieder sicher nutzte, machte die Schlussminuten nochmals spannend. (EST)

Ziertheim-D. – Haunsheim 1:1