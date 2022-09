Vor effektiven Horgauern gewarnt

Fußball-Bezirksliga: Zum Heimspiel am Sonntag füllt sich der Gundelfinger Kader.

Nach dem 1:1 im Topspiel der Fußball-Bezirksliga bei Spitzenreiter VfL Ecknach möchte die U 23 des FC Gundelfingen ihre Heimserie von drei Siegen in drei Spielen gegen den FC Horgau (Sonntag, 15 Uhr) ausbauen. Die Gärtnerstädter können dabei auf ihre Urlaubsrückkehrer Laurin Völlmerk, Fabian Karg und Vincent Danzer sowie auf den wiedergenesenen Lukas Lauft bauen.

Für die Gäste aus dem Landkreis Augsburg gab es zuletzt eine 0:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Jettingen, dennoch ist beachtlich, wie effektiv die Horgauer agieren. Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 5:4 liegt die Mannschaft von Trainer Franz Stroh – bei einem Spiel weniger – in Schlagdistanz zu den zweitplatzierten Gundelfingern (zwölf Punkte). Der 39-jährige Stroh ist ein „Methusalem“ der Liga – was sein „Dienstzeit“ betrifft: Seit der Saison 2009/10 ist der Ex-Bayernliga-Akteur der TSG Thannhausen beim FCH im Amt und geht damit in seine 14. Spielzeit an der Seitenlinie.

Ähnlich wie bei Gundelfingen besteht das Team größtenteils aus Ex-Spielern der eigenen Jugend. „Dies fördert die Identifikation mit dem Verein und ist mit Sicherheit kein Nachteil“, glaubt FCG-Trainer Peter Stegner, der am Sonntag wieder auf der ein oder anderen Position rotieren lassen wird. Aus der Verzahnung mit erster Mannschaft und U 19 haben die Grün-Weißen eine Tugend gemacht und sind so für die Gegner sehr schwer auszurechnen. Im Tor können die Mannen um Kapitän Philipp Urban auf Timo Ratter zählen (siehe auch Bericht oben), der sich im Kreise der ersten Mannschaft tadellos verhält und nun in der Bezirksliga Spielpraxis sammeln darf. Das Spiel gegen den Sechsten der vergangenen Bezirksliga-Saison ist das erste Aufeinandertreffen beider Vereine in einem Pflichtspiel. (PST)

Lesen Sie dazu auch