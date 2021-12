Warum der TSV Wertingen den Trainer wechselt

Plus Fußball: Sportleiter Roman Artes erklärt den Trainerwechsel beim TSV Wertingen und hofft, dass ein Nachfolger für Christoph Kehrle schnell gefunden wird. Was der Ex-Coach zu sagen hat.

Nicht nur für Insider sorgt der überraschende Rücktritt von Christoph Kehrle als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten TSV Wertingen für Gesprächsstoff (wir berichteten), auch Außenstehende sind über die Entwicklung bei den Zusamstädtern überrascht. Sportleiter Roman Artes erklärt die aktuelle Gemengelage beim TSV, und auch Ex-Coach Kehrle hat sich nun explizit geäußert.