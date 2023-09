Weisingen ist trotz 2:2 ein „Gewinner“

Fußball-Kreisklasse West II: Im Derby gegen Aislingen 0:2-Rückstand ausgeglichen.

Weiter sieglos bleibt der FC Weisingen nach dem Aschberg-Derby gegen Aislingen. Der Kreisliga-Absteiger darf sich dennoch etwas als „Gewinner“ fühlen, machte er doch vor 250 Zuschauern einen 0:2-Pausenrückstand wett und unterstrich mit dem 2:2-Remis, dass die Schlappen vom Saisonauftakt in der Fußball-Kreisklasse West II inzwischen verarbeitet hat.

Weisingen kam gut ins Derby und verzeichnete Halbchancen von Lukas Gallenmiller und Timo Kaltenstadler. Doch das Tor machte Gast Aislingen: Niklas Hahn war im Laufduell einen Schritt schneller und versenkte den Ball mit etwas Glück im langen Eck. Nach einem SVA-Eckball fuhr Weisingen einen Konter, aber nach seinem 70-Meter-Sprint fehlte Kaltenstadler die Präzision im Abschluss.

Nach einer halben Stunde konnte sich Heimkeeper Sascha Wild erstmals auszeichnen und klärte vor Hahn. Der SVA schlug aber vor der Pause nochmals eiskalt zu: David Tausend bediente Florian Uhl, der den 0:2-Halbzeitstand erzielte.

Weisinger Treffer in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie ein wenig, echte Chancen blieben Mangelware. Eine Stunde war verstrichen, als SVA-Torhüter Martin Sadler gegen Tobias Käsmayr den Anschlusstreffer verhinderte. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ergebnisse, weil Weisingen mehr investierte. Sascha Wild vereitelte zunächst ein Eigentor von Philipp Klauser, ehe Lukas Gallenmiller nach Vorarbeit von Käsmayr das 1:2 erzielte. Nur fünf Minuten später fiel gar der Ausgleich für Weisingen durch Manuel Fischer, der von Käsmayr und Klauser in Szene gesetzt worden war. Den Punktgewinn sicherte FCW-Keeper Wild ab, der einen Freistoß von Mehmet Bademli in der Nachspielzeit aus dem Winkel fischte. (DUT)