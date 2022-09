Wertingen am Freitag unter Flutlicht

Fußball-Bezirksliga: Mit Jettingen ist ein Team aus dem Führungstrio zu Gast.

Nach den zwei Siegen über den FC Affing und Nördlingen II setzte es für den TSV Wertingen am vergangenen Spieltag beim Landesliga-Absteiger VfR Neuburg/Donau wieder mal eine Bezirksliga-Niederlage. Die Zusamstädter absolvierten ein unglückliches Spiel und verloren glatt 0:3. Einige unglückliche Entscheidungen des Referees, unter anderem der frühe Platzverweis des Kapitäns Maximilian Beham, machten den Wertingern dabei das Leben nicht gerade einfacher. Nichtsdestotrotz richtet jetzt die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider der Blick nach vorne und freut sich auf das Flutlicht-Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den VfR Jettingen.

Wertingen am Freitagabend zuletzt erfolglos

In Neuburg wurden etliche Chancen, die trotz der Unterzahl erarbeitet wurden, nicht im gegnerischen Gehäuse. Dies muss sich jetzt wieder ändern, will man gegen eine Jettinger Mannschaft bestehen, die punktgleich mit dem FC Günzburg und Ecknach das aktuelle Führungstrio der Fußball-Bezirksliga Nord bildet. Eventuell steckt jedoch noch im Hinterkopf, dass der TSV Wertingen in den vergangenen beiden Spielzeiten nie ein Freitagabendspiel gewinnen konnte. Diese Negativserie soll gestoppt werden.

Die Gäste um Trainer Konrad Nöbauer sind neu in der Liga und konnten zum Ende der vergangenen Saison den Meistertitel der Kreisliga West feiern. Der Aufsteiger ist stark in die Bezirksliga gestartet und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz – wie Spitzenreiter Günzburg mit 16 Punkten aus acht Partien, dem gleichen Torverhältnis, aber weniger erzielten Treffern. Die Wertinger werden also auch heute wieder einiges investieren müssen, um die Punkte auf dem Judenberg behalten zu können. Nicht zur Verfügung stehen im Vergleich zur Vorwoche Marco Schiermoch, Keman McIntosh und Stefan Fackler. Schiemoch befindet sich auf einer Fortbildung, McIntosh auf einer Arbeitsveranstaltung und Fackler weilt im Urlaub.

Es fehlen: McIntosh, Schiermoch (beide Arbeit), M. Knöpfle, Wiedemann, Rasic, Schwarzfischer (alle verletzt), Fackler (Urlaub)