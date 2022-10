Wertingen geht hoch motiviert in das Derby gegen Meitingen

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Wertingen erwartet das Team mit der besten Offensive.

Zum großen Altlandkreis-Derby zwischen dem TSV Wertingen und dem TSV Meitingen kommt es am Sonntag auf dem Judenberg. Punktemäßig trennt beide Teams nur ein einziger Zähler, man darf sich also auf eine spannende und umkämpfte Partie einstellen.

Die Gäste aus Meitingen stellen derzeit mit 30 erzielten Toren zusammen mit dem VfR Neuburg die beste Offensive der Liga, ließen mit 28 Gegentoren allerdings hinten auch schon einiges zu. Während Meitingen in der vergangenen Woche zuhause mit 1:4 dem aktuellen Tabellenführer vom FC Günzburg unterlag, spielten die Wertinger eigentlich eine gute Partie in Rain, mussten aber eine 3:1- Führung noch aus der Hand geben – Endstand 3:3. Ca. 20 Minuten vor dem Ende mussten die Zusamstädter wegen Nachtretens von Marcel Mayr einen Platzverweis hinnehmen. Vom sportlichen Leiter Roman Artes wurde die fehlende Disziplin kritisiert und er wünschte sich wieder mehr Zusammenhalt.

Taktische Überlegungen beim TSV Wertingen

Wertingens Trainer Daniel Schneider fasst die aktuelle Situation zusammen: „Die Rote Karte war eine Disziplinlosigkeit, wurde aber angesprochen und ist somit vom Tisch. In Rain änderte der Wertinger Übungsleiter auf Kunstrasen die Taktik und ließ mit einer Dreierkette und zwei Spitzen auflaufen. „Unser Personal und die Rahmenbedingungen in Rain waren dafür ausschlaggebend. Es ist durchaus möglich, dass diese Herangehensweise öfter zu sehen sein wird“, so Schneider.

Auf Wertinger Seite sind alle Beteiligten seit Tagen hoch motiviert und gespannt auf das Derby, das in jüngster Vergangenheit immer viele Zuschauer anlockte.

Es fehlen: Gebauer (Urlaub), Eising (Ausland-Aufenthalt), Rasic, Gerold, Schwarzfischer (alle verletzt), Marcel Mayr (gesperrt)