Wertingen peilt die 40-Punkte-Marke an

Fußball-Bezirksliga Nord: Zum Abschluss der Hinrunde reist ein Ex-Landesligist zum TSV Wertingen an.

Wenn in der Fußball-Bundesliga die 40-Punkte-Marke angestrebt wird, ist der „sichere Klassenerhalt“ das Thema. Ganz anders präsentiert sich die Lage in der Bezirksliga Nord für den klar führenden TSV Wertingen. Das Team von Trainer Daniel Schneider hat vor dem letzten Hinrundenspieltag bereits 37 Zähler angesammelt. Gelingt am Sonntag (15 Uhr) jetzt noch ein Heimsieg gegen Landesliga-Absteiger Hollenbach, dann haben die Zusamstädter bereits zur Saisonhalbzeit dieses Ziel erreicht.

Wertingen hat zuletzt auch etwas Glück

Mit einem blauen Auge ist der TSV Wertingen am vergangenen Wochenende in Horgau davongekommen. Nach einer scheinbar komfortable eigenen 3:0-Führung, verhinderte nur ein verschossener Elfmeter des FCH das 3:3 in der Nachspielzeit. „Es waren nicht nur die letzten zehn Minuten, wir haben grundsätzlich kein gutes Spiel gemacht“, analysiert Schneider: „Hinten raus hatten wir etwas mit erzwungenen Umstellungen zu kämpfen und waren nicht mehr gut im Zweikampf.“ Unter anderem musste er den rotgefährdeten Kapitän Maximilian Beham vom Feld nehmen. „Allerdings haben wir insgesamt gesehen schon verdient gewonnen. Wenn auch am Ende glücklich“, so der Coach.

Nun geht sein Blick nach vorne zur Partie am Sonntag. Die Gäste sind jedoch ein schwer einzuschätzender Gegner. „Der TSV Hollenbach ist für mich ein absolutes Topteam. An was die schlechte Punkteausbeute liegt, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Sie haben unglaublich gute Einzelspieler und sind auch eingespielt. Das wird ein unglaublich schwieriges Heimspiel für uns“, sagt Schneider und fügt mit gepflegtem Understatement hinzu: „Allerdings haben wir diese Saison bisher auch nicht so schlecht abgeschnitten.“

Der Doppeltorschütze gegen Horgau, Christoph Prestel, wird dem Übungsleiter aufgrund einer Verletzung sehr wahrscheinlich fehlen.