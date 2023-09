Wertingen setzt ein Ausrufezeichen

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Mit dem 3:1 im Spitzenspiel hat der TSV Wertingen die Tabellenführung gefestigt.

Der TSV Wertingen überzeugte am Freitagabend und setzte – nach zuletzt zwei sieglosen Partien – mit dem 3:1-Heimerfolg im Spitzenspiel über den SV Wörnitzstein-Berg ein Ausrufezeichen in der Fußball-Bezirksliga Nord. Gegen den Tabellenzweiten bewiesen die Zusamstädter ihre Qualität und festigten die Tabellenführung.

Trainer Daniel Schneider ließ sich etwas Neues einfallen, statt mit einer Viererkette agierten die Wertinger diesmal mit einer Dreierkette. Zudem musste er auf Stammtorwart Sandro Scherl verzichtet (Urlaub). Ihn ersetzte Routinier Florian Gebauer, der jedoch aufgrund Wertingens guter Abwehrarbeit nicht viel zu tun hatte. Die Gäste aus Wörnitzstein überließen der Heimmannschaft von Beginn an den Ball.