Wertingen und sein Gastgeber im Aufwind

Fußball-Bezirksliga: Das Spiel des TSV Wertingen in Günzburg hat das Potenzial zum Krimi.

Gastgeber FC Günzburg ist in der aktuellen Runde noch ungeschlagen, die Gäste aus Wertingen gestalteten ihre jüngsten beiden Partien siegreich. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es also zu einem Duell zweier Teams, die aktuell einen kleinen Aufschwung erleben. „Sechs Punkten aus drei Spielen ist sicher ein guter Start. Trotzdem müssen wir uns noch steigern“, fordert Wertingens Trainer Daniel Schneider weitere Erfolge.

Siegtor für Wertingen fällt in Minute 96

Vor Wochenfrist lief es für beide Teams identisch furios, nach Rückstand wurde das Ergebnis kurz vor Abpfiff gedreht. In Minute sechs der Nachspielzeit traf Günzburgs Matteo Komm zum 2:1-Sieg in Maihingen. Ebenfalls in der 96. Minute machte TSV-Spielertrainer Daniel Schneider das 2:1 gegen Bubesheim.

Der FCG hat sich in der Sommerpause gut verstärkt. So ist etwa der Ex-Wertinger Simon Bunk nach Günzburg gewechselt. Dort sind nun die Bunk-Brüder Uli und Simon vereint. Auch in Wertingen standen sie gemeinsam auf dem Feld. Dort kickte auch FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber.

Wertinger Abwehrkette neu formatiert

„Günzburg ist eine eingespielte, gute und kompakte Mannschaft. Das wird ein sehr schwieriges Auswärtsspiel“, sagt Schneider, der in der Viererkette improvisieren muss. Neben Keman McIntosh und Max Knöpfle sind Florian Heiß und Marco Schiermoch, die in der vergangenen Woche beide in der Startelf standen, verhindert. Innenverteidiger Heiß glänzte gegen Bubesheim und gab sogar die Vorlage und für ein Tor. „Personell haben wir aber schon noch Alternativen“, bleibt Schneider Optimist.

Es fehlen: McIntosh (Urlaub), Schiermoch (beruflich verhindert), Heiß (privat verhindert), Wiedemann, M. Knöpfle, Rasic, Schwarzfischer, Fackler (alle verletzt)

