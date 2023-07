Wertingen zieht ohne Kampf ins Finale ein

Fußball-Sparkassencup: Endspielgegner am Dienstagabend ist die U 23 des FC Gundelfingen.

Nur der halbe Spaß war das Halbfinale im Fußball-Sparkassencup am Freitagabend. Weil Gastgeber SSV Höchstädt nicht antrat, zog Gast TSV Wertingen kampflos ins Endspiel ein. „Spielermangel“, so Spielgruppenleiter Daniel Scheble, lautete die SSV-Begründung für die Absage. Das Finale wird am Dienstag, 18. Juli, um 18.30 Uhr, auf dem Sportplatz des TV Gundelfingen ausgetragen. Wertingens Gegner ist dann die U 23 des FC Gundelfingen, die sich im anderen Halbfinale 3:0 beim Lokalrivalen TVG durchsetzte.

Eigentor des TV Gundelfingen zum 0:2

Vor 150 Zuschauern hielten die „Turner“ die Partie gegen den Bezirksligisten an der Haunsheimer Straße eine Halbzeit lang offen. Für die zweite Spielhälfte nahm FCG-Trainer Peter Stegner gleich fünf Auswechslungen vor, was sich bezahlt machen sollte: Nach 51 Minuten brachte Lulas Schön die Gäste in Führung. Ein Kopfball-Eigentor von Matthias Riss (76.) und der Treffer von Johannes Hauf sorgten für den 0:3-Endstand.

23 Teams waren heuer zum Fußball-Sparkassencup angetreten – das Finale steht. (gül)