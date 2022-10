Wertingens Schneider an alter Wirkungsstätte

Fußball-Bezirksliga: Wertingens Coach war einige Jahre für TSV-Gegner Rain aktiv.

Die Lage in der Fußball-Bezirksliga Nord ist nach einem Dutzend Spieltagen weiterhin sehr eng. Zwischen dem Tabellenvierten Meitingen (19 Punkte) und dem ersten sicheren Nichtabstiegsrang (Bubesheim; 16) liegen gerade mal drei Punkte. Da könnte der elftplatzierte TSV Wertingen (17) mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) beim Aufsteiger TSV Rain II (Abstiegsrelegationsrang, 13) gleich einen großen Satz nach vorne machen.

Die Zusamtaler um ihren Trainer Daniel Schneider fahren an die alte Wirkungsstätte des Wertinger Übungsleiters. Der 35-Jährige war als Spieler und Trainer einige Jahre in Rain aktiv. „Ich freue mich natürlich auf das Spiel und auch darauf, ein paar ehemalige Weggefährten zu treffen“, sagt Schneider. Nach zuletzt zwei guten Partien mit dem Sieg in Gundelfingen und dem Punktgewinn gegen Aindling müssen seine Spieler nun die Spannung hochhalten, um weiterhin wichtige Zähler einzufahren.

Defensive des TSV Wertingen macht guten Job

Zuletzt kassierte die Wertinger Defensive in zwei Partien nur ein einziges Gegentor, an diese Leistung soll angeknüpft werden. Schneider: „Die Jungs machen das insgesamt gut. Die letzten Spiele haben wir vor allem auch konzentriert und konsequent verteidigt. Das wird wieder sehr wichtig werden, um in Rain zu gewinnen.“ Die Regionalligamannschaft des TSV Rain spielt bereits am Samstagnachmittag. Es ist also durchaus denkbar, dass Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft an Sonntag die Bezirksliga-Truppe verstärken.

„Das kann durchaus sein“, glaubt Daniel Schneider an diese Option, sagt aber: „Wir werden das, so wie es ist, annehmen und unser Spiel spielen.“ Personell ist ein Einsatz von Stürmer Stefan Fackler weiterhin äußerst fraglich (Erkältung). Im Vergleich zur Vorwoche fehlt zudem Marco Gerold, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hat.

Es fehlen: Florian Eising (Ausland), Ivan Rasic, Marco Gerold, Lukas Schwarzfischer (alle verletzt); fraglich: Stefan Fackler (krank)

