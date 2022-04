Wertinger Duell auf den Abstiegsrelegationsrängen

Fußball-Bezirksliga Nord: Mertingen und Gast Wertingen sind seit drei Spielen unbesiegt.

Ein brisantes Spiel wartet auf die Fußballer des FC Mertingen und Wertingen am 26. Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord. Beide Vereine begegnen sich seit deren Aufstiegssaison aus der Kreisliga Nord im Jahre 2018/19 auf Augenhöhe und duellierten sich in jüngster Vergangenheit immer wieder in sehr spannenden Partien.

Fünf Punkte aus drei Spielen für den TSV Wertingen

Beiden gelang in der Bezirksliga nach dem Aufstieg der Klassenerhalt, doch nach dieser Spielzeit könnten sich die Wege trennen. Aktuell stecken Mertingen und Wertingen im Abstiegskampf, sie belegen die Relegationsplätze 13 und 14. Dass sich die Kontrahenten nur allzu gerne die Liga halten würden, zeigten sie in den vergangenen Partien. Gegen Aindling, Meitingen und Ecknach holten die Mertinger in den letzten drei Spielen starke sieben Punkte. Der TSV Wertingen brachte es in diesem Zeitraum auf gute fünf Zähler.

Im jüngsten Wertinger Spiel gegen Ziemetshausen musste der TSV zehn Minuten vor Ende noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Co-Spielertrainer Kotter analysiert: „In der zweiten Halbzeit wollten wir abwarten, da wir das Spiel voll unter Kontrolle hatten. Und natürlich etwas die Kräfte schonen wollten, da alle Jungs zwei Tage zuvor 90 Minuten gegen Ecknach in den Beinen hatten. Dass wir dann nach der Roten Karte noch ein Tor fangen, war sehr ärgerlich.“

Hoffen auf Fan-Unterstützung in Mertingen

Kotter hofft im Derby gegen Mertingen auch auswärts auf die Unterstützung des eigenen Anhangs, um in diesem brisanten Duell zu bestehen. „Das ist Abstiegskampf pur am Sonntag. Mertingen ist gut drauf, aber wir sind ebenfalls seit drei Spielen unbesiegt und werden uns nicht verstecken. Wir hoffen, dass uns einige Fans mit nach Mertingen begleiten und uns zur Seite stehen“, sagt Kotter vor einem erwartet heißen Fight.

Hinspiel: Wertinger 3:4-Heimniederlage; Es fehlen: Völk (private Gründe), Rasic, Schwarzfischer (beide verletzt); fraglich: Gallenmüller, Weigl, McIntosh, Müller, Mayr (alle angeschlagen)

