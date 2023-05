Wertinger Matchball gegen Rains „Zweite“

Fußball-Bezirksliga: Der Sieger am Sonntag auf dem Judenberg hat Klassenerhalt sicher.

Wenn für den TSV Wertingen am 28. Spieltag der Bezirksliga-Saison alles optimal läuft, dann können die Zusamstädter Fußballer bereits am Sonntag gegen 17 Uhr vorzeitig den Klassenerhalt feiern. Dies ist allerdings nur möglich, wenn der SC Bubesheim am Samstag zuhause gegen Ecknach nicht gewinnt und die Wertinger daheim die Regionalliga-Reserve des TSV Rain bezwingen. Sollte das noch nicht klappen, bekommt das Nachholspiel am Mittwochabend zwischen Bubesheim und Wertingen eine zusätzliche Bedeutung.

Wertingens Trainer: "Um uns selbst kümmern"

„Das Ergebnis von Bubesheim wird man sich anschauen, aber wir kümmern uns um uns selbst“, konzentriert sich TSV-Trainer Daniel Schneider, der eine Rainer Vergangenheit hat, auf sein eigenes Team. Denn eins ist sicher: Bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz hat seine Mannschaft alles in der eigenen Hand. Gleiches gilt für die Gäste. Auch sie können bei einem Punktverlust Bubesheims am Sonntag den Klassenerhalt fix machen. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Rainer starke 13 Punkte. „Überraschend ist das sicher nicht. Sie haben in den letzten Wochen auch einen breiten Kader und mit Schröttle und Gerstmayr zwei Qualitätsspieler“, äußert sich Schneider zum kommenden Gegner.

Couragierte Wertinger

Die Wertinger zeigten eine couragierte Leistung beim Tabellenführer TSV Aindling: „Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht, allerdings können wir mit einem 0:1 nicht zufrieden sein. Da müssen wir mehr Durchschlagskraft entwickeln“, sagt Schneider. Der TSV-Kader dünnt sich aufgrund weiterer verletzter und angeschlagener Spieler aus. Einzig Maximilian Fischer steht nach seiner abgesessenen Sperre wieder zur Verfügung.

Es fehlen: McIntosh, Gerold, Prestel, Völk, Fackler, Müller, Schwarzfischer (alle verletzt); fraglich: Wiedemann, Kotter (beide angeschlagen) Hinspiel: 3:3