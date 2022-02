Wertinger Teams präsentieren sich bereit

Fußball-Vorbereitung: Ein 4:0 und ein 4:2-Sieg lassen den TSV Wertingen für die Punktrunde hoffen.

Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen wurde im Testspiel gegen Thierhaupten seiner Favoritenrolle gerecht und gewann auf heimischem Kunstrasen und stürmischen Windverhältnissen verdient mit 4:0.

Mit der ersten Chance ging Wertingen in Führung. In der 13. Minute steckte Marco Gerold den Ball auf Alexander Wiedemann durch, der mit links flach einschob. Nur zwei Minuten später war 1:0-Vorlagengeber Gerold selbst der Torschütze. Ivan Rasic hatte aus 17 Metern abgezogen. Der Keeper konnte den Ball nur abklatschen und Gerold staubte ab. Die restliche erste Hälfte spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, Thierhaupten kam zu keiner einzigen guten Torchance.

Wertingen hat mehr Ballbesitz und trifft weiter

Im zweiten Durchgang hatte Wertingen noch mehr Ballbesitz und verwaltete die Führung, ehe Andreas Kotter sehenswert aus 20 Metern zum 3:0 in den linken Winkel traf (71.). Wenig später gab es dann auch noch einen Elfmeter für die Heimmannschaft, als Marco Schiermoch zu Fall gebracht wurde. Kapitän Maximilian Beham verwandelte souverän zum 4:0-Endstand.

TSV Wertingen: Bschorer; Riesinger, Gallenmüller (46. Langenmair), Weigl (82. Wiedemann), Schiermoch, Wiedemann (46. Rueß), Kotter, Beham, Prestel, Gerold (80. Rasic), Rasic (46. Mayr); Tore: 1:0 Wiedemann (13.), 2:0 Gerold (15.), 3:0 Kotter (71.), 4:0 Beham (79. FE); SR : Patrick Beutmiller (FC PUZ)

Wertingen II – Rehling 4:2

Die zweite Mannschaft des TSV Wertingen gewann ihr erstes Testspiel gegen den TSV Rehling mit 4:2. Beide Mannschaften spielten von Anfang an nach vorne, Spielertrainer Fabian Knötzinger schoss flach zum 1:0 ein. Bei zwei Rehlinger Chancen wehrte Keeper Michael Schmid stark ab. Nach Flanke von Samir Hassan erhöhte Bastian Völk auf 2:0 (20.). Rehling verkürzte durch einen Kopfball-Treffer von Frank Widmann (36.). Ab der 56. Minute spielten die Gäste in Unterzahl („Gelb-Rot“ Marcus Ilmer). Den folgenden indirekten Freistoß im Strafraum verwandelte Wertingen – 3:1 (Dennis Brückner). Großchancen für Wertingen folgten, ehe das 4:1 fiel. Marcel Gebauer legte für Völk ab und der schoss flach ein. Nur eine Minute später gelang Harun Nurten das zweite Rehlinger Tor. In der Schlussphase hätte Wertingen II seine Führung noch ausbauen können.

