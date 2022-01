Fußball

vor 36 Min.

Wertinger Trainingsauftakt ohne Coach

Wertingens Sportleiter Roman Artes (Bild) kann zum lockeren Trainingsauftakt am Mittwoch noch keinen neuen Trainer präsentieren. Doch eine baldige Entscheidung zeichnet sich ab.

Plus Fußball: Am kommenden Mittwoch ist lockerer Aufgalopp beim Bezirksligisten Wertingen. Einen neuen Coach kann Roman Artes noch nicht präsentieren, dafür aber einen Neuzugang.

Von Günther Herdin

Nach dem überraschenden Weggang von Christoph Kehrle zum Kreisligisten BC Schretzheim ist die Trainerstelle beim Fußball-Bezirksligisten TSV Wertingen weiter vakant. So wird die Mannschaft, die sich nach der Winterpause am kommenden Mittwoch, 12. Januar, zu einem ersten freiwilligen Aufgalopp auf dem Kunstrasenplatz auf dem Judenberg trifft, ohne Coach diese lockere Übungseinheit bestreiten, wie Sportleiter Roman Artes verrät. Bis zum offiziellen Trainingsauftakt am Dienstag, 1. Februar, soll dann aber der Kehrle-Nachfolger auf dem Platz stehen. Wer dies sein wird, dürfte womöglich schon Ende nächster Woche feststehen.

