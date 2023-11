Wie im Hinspiel glückt Wertingen ein Blitzstart

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen kehrt gegen Gersthofen in die Erfolgsspur zurück.

Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord ließ sich von seiner Niederlage im ersten Rückrundenspiel nicht beeindrucken und zeigte beim TSV Gersthofen eine gute Reaktion. Trotz der kurzfristigen Ausfälle von Christoph Prestel und Marcel Mayr gewann der TSV aus Wertingen mit 3:2 Toren.

Wiedemann trifft schnell für Wertingen

Die Zusamstädter erwischten wie im Hinspiel einen Blitzstart. Nach nicht mal vier Minuten gingen die Gäste bereits in Front. Eine Freistoß-Flanke von Marco Gerold nahm Alexander Wiedemann per Volley direkt und versenkte das Leder wuchtig im Gersthofer Gehäuse. Zwei Minuten später klärte Gästekeeper Sandro Scherl den Schuss von Fabian Bühler aus spitzem Winkel zur Ecke. In einer schnellen und unterhaltsamen Anfangsphase folgte wiederum nur zwei Minuten später fast eine Kopie des 0:1. Doch diesmal traf Wiedemann nur die Latte.

In der 12. Minute durften die Gäste dann das 0:2 feiern. Erneut war Marco Gerold der Vorlagengeber. Nach seinem schönen hohen Ball hinter die Gersthofer Kette war Torjäger David Spizert durch und traf eiskalt ins lange Eck. Der Gast ließ Gersthofen jedoch selbst wieder ins Spiel kommen. Zunächst blieb ein versprungener Ball von Keeper Scherl noch unbestraft, weil Okan Yavuz im Nachgang am leeren Tor vorbeischoss.

Wertingen stellt den alten Abstand wieder her

Zwei Minuten später traf die Heimmannschaft dann zum Anschluss. Bühler bekam den Ball auf der linken Strafraumseite – 1:2. Es dauerte allerdings nur sechs Minuten, bis der alte Abstand wieder hergestellt war. Spizert leitete einen hohen Ball im Strafraum auf Manuel Rueß weiter, welcher auf engstem Raum seine Gegenspieler ausdribbelte und zum 1:3 einschob.

Doch nach einem weiteren Fauxpas von Scherl war Gersthofen in der 39. Minute wieder dran. Nach einem Fehlpass der Wertinger Keepers bekam Admir Omerbegovic auf rechts den Ball. Nach einem Haken im Duell mit Andreas Kotter traf dieser dann sehenswert mit links ins lange Eck.

Der zweite Durchgang war nur wenige Sekunden angepfiffen, als Marcel Gebauer zu zentral aufs Heimtor zielte. Im weiteren Verlauf spielte es der Tabellenführer clever. Mit mehr Spielanteilen ließ man den Ball in den eigenen Reihen laufen und Gersthofen nicht in die Nähe des eigenen Tores kommen. Mit Ausnahme der 69. Minute, als Bühler aus zentraler Position links am Ziel vorbeischoss. In der Schlussphase wurde Gersthofen stärker und drückte auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit rettete Unglücksrabe Scherl gegen einen Kopfball von Manuel Roßner den Wertinger Dreier.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Fischer, Knöpfle, Beham, Rueß, Gebauer, Kotter, Gerold (81. Rasic), Müller, Spizert (78. Schiermoch) Tore: 0:1 Alexander Wiedemann (4.), 0:2 David Spizert (12.), 1:2 Fabian Bühler (26.), 1:3 Manuel Rueß (32.), 2:3 Admir Omerbegovic (39.) Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) Zuschauer: 130