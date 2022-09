Wiedersehen im Lauinger Auwaldstadion

Fußball-Kreisliga: In Lauingen steigt das nächste Traditionsderby. Kicklinger Topspiel beim Nord-Tabellenführer in Reimlingen.

Für die Kreisliga-Fußballer der SSV Glött jagt ein Traditionsderby das nächste: Eine Woche nach dem 3:1-Erfolg gegen den SC Altenmünster laufen die Lilien am Sonntag (15 Uhr) beim FC Lauingen auf.

FC Lauingen – Glött

Auch der FCL bestritt mit dem 6:1-Kantersieg beim FC Weisingen zuletzt ein Lokalduell. Lauingen und Glött kennen sich aus zahlreichen Begegnungen der vergangenen Jahre in- und auswendig. Da dürfte es auch keiner zusätzlichen Motivation beider Trainer benötigen.

Pünktlich zu dieser Partie haben die Glötter zu ihren Stärken gefunden. Das zwischenzeitliche Formtief scheint überwunden. Was auch daran liegt, dass momentan bis zu 16 Feldspieler durchweg zur Verfügung stehen. Nicht nur der Ex-Lauinger und jetzige Glötter Coach Markus Rickauer brennt auf einen Erfolg im Auwaldstadion. Seine Lilien konnten seit 2018 nicht mehr an der Donau gewinnen. Vor den beiden Remis hatte der FCL zweimal die Oberhand behalten. Die zuletzt gezeigte Offensivleistung lässt jedenfalls aus Glötter Sicht hoffen. SSV-Torjäger Felix Kastner ist richtig gut drauf und für Sonntag gibt es auch beim Einsatz von Kapitän Dominik Wohnlich wieder grünes Licht.

Doch gegen die ebenfalls offensivstarken Mohrenstädter muss in erster Linie die Defensivarbeit passen. Mit Maximilian Krist hat sich dort zuletzt ein Glötter gut etabliert. Der 26-jährige trat zu Beginn dieser Spielzeit die Nachfolge seines Bruders Benedikt als Abwehrrecke an. Für die SSV ein großer Gewinn, der in den letzten Jahren studienbedingt dem Verein fast schon verloren schien. Neben den Langzeitverletzten fehlen beim Gast Raphael Martin (krank) und Philipp Strehle (Rippenverletzung). (JOH/RÖB)

Thannhausen– Weisingen

Kämpfen lautet die Devise beim FCW: „Wir haben nichts zu verlieren gegen den Tabellenführer in Thannhausen“, sagt Gästetrainer Andreas Ried und fügt hinzu: „Die Fehler aus dem Spiel gegen Lauingen sollten sich nicht wiederholen. Wenn wir das schaffen, ist ein Punktgewinn möglich.“ Die Partie findet bereits am Samstag (15 Uhr) stattfindet. Markus Wiener und Philipp Spring kehren in den FCW-Kader zurück. (DUT)

GW Ichenhausen – Bachtal

Nach inzwischen 5:20-Toren und null Punkten hoffen die Bachtaler im Auswärtsspiel beim Tabellenachten in Ichenhausen auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Mit einer ausgeglichenen Bilanz ist der Gastgeber gestartet – drei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber. Dies bedeutet aktuell einen sicheren Mittelfeldplatz. Fraglich, ob dies GW-Spielertrainer Manuel Strahler genügt. Denn sein Team ist gespickt mit Akteuren, die über höherklassige Erfahrung verfügen. Strahler selbst kam beim Regionalligisten FV Illertissen zum Einsatz. Mit einigen Zugängen konnte man auch vom Rückzug des Lokalrivalen SC Ichenhausen profitieren.

Die Lage für die SpVgg ist trotz sechs Niederlagen zum Auftakt noch lange nicht hoffnungslos – wenn der Knoten denn endlich platzt. Das Schlusslicht rangiert schließlich nur einen „Dreier“ hinter Platz elf. Die Syrgensteiner mussten im Abschlusstraining krankheitsbedingt auf Coach Roland Häge verzichten, der wohl am Sonntag aber wieder zur Verfügung steht. So bereiteten die beiden Assistenten Patrick Mair und Jan Gräßle die Mannschaft vor, bei der bis auf den verletzten Christian Kirchner und den abwesenden Kevin Collins-Arbelo alle Mann an Bord sind. (CHB)

Offingen – TG Lauingen

Auswärtsspiele sind aktuell „das Ding“ von Türk Gücü: 5:1 gewannen die Lauinger beim SV Mindelzell und ebenfalls 5:1 am vergangenen Sonntag bei der SpVgg Bachtal. Ob der nächste Coup diesen Sonntag beim TSV in Offingen gelingt? Die Aufgabe scheint deutlich kniffeliger. Gastgeber Offingen hat diese Saison erst einmal verloren und nimmt – fünf Punkte vor TGL – Platz sechs ein. (doze)

Kreisliga Nord

Buchdorf/Daiting – Holzheim

Dass die SG Buchdorf/Dating schlagbar ist, hat zuletzt der Holzheimer Landkreis-Rivale SV Kicklingen-Fristingen mit seinem 3:0-Heimsieg gezeigt. Aktuell rangiert der starke Aufsteiger zwei Punkte vor dem SV Holzheim auf Tabellenrang vier. Der Anpfiff auf dem Sportplatz in Daiting erfolgt am Sonntag um 15 Uhr. (doze)

Reimlingen – Kicklingen-Fristingen

Auf Tabellenplatz zwei kletterte der SVK mit dem 3:0-Erfolg gegen die SG Buchdorf/Daiting. Bei einer effizienteren Chancenverwertung in der ersten Halbzeit hätte der Heimsieg noch deutlich höher ausfallen können. Am Sonntag gehts für die Prießnitz/Manier-Elf zum Tabellenführer nach Reimlingen, der aktuell vier Punkt vorne liegt. Ein Schlüssel zum Erfolg für Kicklingen wird sein, den brandgefährlichen FSV-Angreifer Dominik Kohnle aus dem Spiel zu nehmen, der mit acht Treffern die Nord-Torjägerliste anführt. (TIRE)