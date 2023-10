Wird der TSV Wertingen schon „Herbstmeister“?

Fußball-Bezirksliga Nord: Wertingen kann sich vorzeitig den inoffiziellen Titel sichern.

Die Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord ist schon bald wieder Geschichte. Drei Spiele sind noch zu absolvieren, ehe sich die Paarungen in der zweiten Saisonhälfte wiederholen. Mit aktuell sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Stätzling kann sich der TSV Wertingen bereits am Samstag um 15 Uhr mit einem Auswärtssieg beim FC Günzburg aus eigener Kraft zum „Herbstmeister“ krönen.

Der "Titel" wäre keine Garantie für Wertingen

Dieser inoffizielle Titel ist jedoch unbedeutend, wenn man sich die Historie der vergangenen Bezirksliga-Jahre ansieht. Nur zweimal in den jüngsten fünf Spielzeiten stieg der Hinrunden-Beste der Bezirksliga Schwaben Nord nach Abschluss der Rückrunde dann auch in die Fußball-Landesliga auf.

Der kommende Gegner der Zusamstädter ist selbst für die Experten des Amateurfußballs in der Region nur schwer einzuschätzen. Der FC Günzburg erlebte in dieser Spielzeit bereits enttäuschende Ergebnisse, als man zum Beispiel mit 1:8 beim SC Griesbeckerzell unter die Räder kam. Doch immer wieder zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Bronnhuber auch, welches Potenzial in ihr steckt. Das beste Beispiel hierfür ist der überraschend deutliche 4:0-Heimsieg gegen den VfR Jettingen vom vergangenen Wochenende. Sollten die Günzburger gegen den TSV Wertingen an diese überzeugende Leistung anknüpfen, sind sie durchaus in der Lage, die Hinrundenmeisterschaft des TSV zu vertagen.

Kleine Veränderung im Wertinger Kader

Im Vergleich zum ungefährdeten 4:1-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Rain II gibt es kleine Veränderungen im Wertinger Kader. So kann Bastian Völk aus beruflichen Gründen diesmal nicht am Ball sein. Dafür kehrt jedoch Christoph Müller nach überstandener Erkältung wieder in die Mannschaft zurück. Ansonsten kann Trainer Daniel Schneider seine zuletzt so erfolgreiche Mannschaft im Auwaldstadion aufs Feld schicken. (THMI)