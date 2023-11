Fußball

vor 48 Min.

Wittislingen und Unterthrüheim: zwei Kreisklassisten wechseln den Trainer

Ist in der Frühjahrsrunde neuer Coach beim TSV Wittislingen: Armin Resselberger.

Plus Fußball: Beim TSV Wittislingen folgt Armin Resselberger auf Stefan Lanzinger, beim TSV Unterthürheim steht der Nachfolger für Fabian Knötzinger noch nicht fest.

Sie spielen in zwei unterschiedlichen Ligen, und dennoch tun sich in diesen Tagen Parallelen zwischen dem TSV Wittislingen (Kreisklasse West II) und dem TSV Unterthürheim (Kreisklasse Nord II) auf. Beide Vereine haben zu Beginn der Winterpause lediglich je acht Punkte auf ihrem Konto und stecken tief drin im Abstiegsstrudel. Um aus diesem in der Frühjahrsrunde möglichst schnell herauszukommen, trennte man sich von den bisherigen Trainern. Während der TSV Wittislingen für den freigestellten Stefan Lanzinger mit Armin Resselberger bereits einen Nachfolger präsentieren kann, ist der TSV Unterthürheim auf der Suche nach einem neuen Coach.

Der bisherige Spielertrainer Fabian Knötzinger hat am vergangenen Donnerstag den Verantwortlichen der Zusamtaler mitgeteilt, dass er seinen Job sofort zur Verfügung stellt. Dabei hätte der 39-Jährige eigentlich bis zum Sommer weitermachen sollen. Das war jedenfalls der Wunsch von Spartenchef Stefan Mayershofer und seinen Mitstreitern in der Fußball-Abteilung. Im Dialog mit dem bisherigen Übungsleiter habe man diesem freilich auch mitgeteilt, dass ab Juli 2024 ein neuer Mann auf der TSV-Kommandobrücke stehen soll.

