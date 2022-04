Fußball

Wo SVW draufsteht, ist auch Wortelstetten drin

Plus Untere Fußball-Klassen: Beim Kreisklassen-Vorletzten SV Wortelstetten müssen jetzt aber bald Erfolgserlebnisse her.

Von Günther Dirr

Mit Rückkehrer Tobias Fech (nach einem kurzen Gastspiel beim TSV Wertingen) sowie Neu-Coach Reinhard Badke war der SV Wortelstetten zuversichtlich in die Saison der Fußball-Kreisklasse Nord II gestartet. Doch das Auftaktspiel in Harburg ging in die Hose – 0:6. Es folgten sechs weitere Niederlagen, ehe zu Hause gegen die SSV Höchstädt (0:0) der erste Pluspunkt auf dem Papier stand. Letztlich verabschiedeten sich die Kicker im rotschwarzen Dress mit acht Zählern und Tabellenrang 13 in die Winterpause. Eine gründliche Analyse der Verantwortlichen kam zum Ergebnis, sich vom Trainer zu trennen. Stellvertreter Christian Knötzinger übernahm fortan die Verantwortung, doch die beiden ersten Partien der Frühjahrsrunde (0:5 gegen Eggelstetten und 1:7 gegen Wertingen II) sorgten gleich für Ernüchterung.

