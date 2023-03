Zwei 19-Jährige in tragender Rolle bei der Gundelfingen U23

Fußball-Bezirksliga: Der FC Gundelfingen trifft in Meitingen auf motivierte Gastgeber.

„Wir müssen an die zweite Halbzeit anknüpfen“, gibt FCG-Trainer Peter Stegner für das nächste Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Meitingen vor. Beim Fußball-Bezirksligisten FC Gundelfingen U 23 war man nach der 3:4-Heimniederlage gegen Rain II enttäuscht, den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt nicht auf Distanz gehalten zu haben. Drei individuelle Fehler im ersten Durchgang ließen den FCG ins Hintertreffen geraten – nach der Pause waren die Gundelfinger dann am Drücker.

Tempo und Dynamik im Gundelfinger Training

„Das Training diese Woche war sehr gut und geprägt von viel Dynamik und Tempo“, zeigt sich Stegner optimistisch. Im Hinspiel sorgten die beiden 19-jährigen Laurin Völlmerk und Luca Nelkner mit ihren Toren für einen 2:0-Sieg. Beide sollen auch diesmal eine tragende Rolle spielen. Während Völlmerk nach überstandener Erkrankung erst einmal wieder in den Kader zurückkehrt, durfte Nelkner gegen Rain bereits früh für den verletzten Nick Mayerföls ran. „Luca hat mit seinem Tempo und seiner Passschärfe sehr gute Voraussetzungen als Außenspieler – manchmal muss er nur noch die einfachere Lösung finden“, sieht der Trainer viel Potenzial bei seinem Schützling. In der Vorbereitung durfte Nelkner, der bereits seit den F-Junioren bei den Grün-Weißen spielt, sogar beim Bayernliga-Team reinschnuppern.

Meitingen startete mit einem 2:0-Sieg beim Drittplatzierten Jettingen gut in die Rückrunde und schob sich in der Tabelle an den Gärtnerstädtern vorbei. Für das Trainerteam Christoph Brückner/Denis Buja blieb die Hinrunde hinter den eigenen Erwartungen, umso motivierter geht es ins Frühjahr. Der FCG muss die TSV-Torjäger Denis Buja (11 Tore) und Michael Meir (10) in Schach halten. Helfen soll dabei Marius Brugger, der in letzter Zeit ebenso wie David Spizert zumeist bei der U 23 im Einsatz war. Beide trugen sich gegen Rain in die Torschützenliste ein. Winter-Neuzugang Paul Neubieser steht nach seinem Kurzurlaub wieder zur Verfügung und soll sein Bezirksliga-Debüt feiern.