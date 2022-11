Zwei Schretzheimer treffen dreifach

Fußball-Kreisklasse Nord II: Die Titelanwärter Schretzheim und Höchstädt siegen „zu null“.Spielabbruch in Ehingen, weil der Schiedsrichter einen Notfall erleidet.

Schretzheim – Unterringingen 7:0

Der BCS feierte beim letzten Heimspiel des Jahres einen Kantersieg und bleibt punktgleich mit Höchstädt an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nord II. Martin Schromm eröffnete in der 14. Minute den Torreigen gegen Unterringingen. Nach dem Freistoß von Matthias Schmid köpfte Nico Hergöth zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause setzte Jonas Behringer Martin Schromm ein – 3:0. Auch in Hälfte zwei blieb das Kleeblatt dominant, und Schromm legte sein drittes Tor nach. Nun kam Torjäger Jonas Behringer in Fahrt und erzielte innerhalb von zwölf Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 7:0-Endstand. (MÜDA)

Höchstädt – FC Donauried 3:0

Deutlich enger, als es das Endergebnis suggeriert, war dieses gutklassige Derby. Dabei begann die Partie super für den Tabellenführer, als Mark-André Wimmer eine Flanke von Patrick Wanek platziert zur 1:0-Führung einköpfte (5.). Nach Chancen auf beiden Seiten ging es damit in die Kabine. Nach der Pause folgte Höchstädts beste Phase samt dem 2:0 durch Pawel Moltschanow (56.). In der Folge drängte der FCD mit Macht auf das Anschlusstor, die Rothosen kamen kaum mehr aus der eigenen Hälfte. Der überragende Marco Kommer im SSV-Tor verhinderte mit Glanzparaden gegen Martin Draws, Armin Mengele und Matthias Draws mehrfach ein Gegentor. Kurz vor Schluss bediente Patrick Wanek mustergültig Thomas Junginger – 3:0. (JOEB)

Wertingen II – Oberndorf 0:2

Bei der Wertinger „Zweiten“ wird es Zeit für die Winterpause. Zu Hause gegen den VfB Oberndorf verlor man nach schwacher Leistung das dritte Spiel in Folge. Die Gäste gingen durch einen Strafstoß von Fabian Kretschmer in Führung, nachdem TSV-Keeper Simon Pfänder einen Oberndorfer Stürmer zu Fall gebracht hatte. Gut zehn Minuten nach dem Wechsel, mitten in der besten Wertinger Phase, baute Oberndorf die Führung aus. Bei einem Konter klärte Wertingens Christoph Hein zu kurz. Sebastian Rühl erreichte den Ball und gab an den zweiten Pfosten, wo Felix Bösele das 0:2 markierte. (THMI)

Ehingen – Steinheim abgebrochen

Gerade hatte der SV Ehingen-Ortelfingen durch Spielertrainer Reinhold Armbrust den 1:1-Ausgleich erzielt, da kollabierte der Schiedsrichter und wurde von Spielern und Zuschauern bis zum Eintreffen des First Responders reanimiert. Nach Versorgung durch den Notarzt war der Referee laut Aussage der Einsatzkräfte wieder ansprechbar und konnte ins Krankenhaus gebracht werden. Die Partie wurde nach diesem tragischen Vorfall in der 80. Minute abgebrochen. (mürai)

Unterthürheim – Altisheim 3:1

Mit einen Sieg in einem ordentlichen Spiel verabschiedeten sich die Rot-Weißen in die Winterpause. Altisheim machte gleich Druck, und der TSV hatte einige brenzlige Szenen zu überstehen. Bis zur Pause blieb es aber beim 0:0. In der 47. Minute ging der Kreisliga-Absteiger nach einer Ecke durch Lukas Löffler in Führung. Die Heimelf zeigte sich nicht geschockt und glich durch Matthias Müller, der in der ersten Hälfte nur die Latte getroffen hatte, aus. Unterthürheim blieb am Drücker, Nico Mairshofer (72.) und Daniel Gumpp (89.) sorgten den nicht unverdienten Erfolg. (tsvu)

Eggelstetten – Binswangen 2:2

Die Gäste begannen überlegen, konnten aus diesen Umstand aber kein Kapital schlagen. Nach 17 Minuten gingen die Hausherren durch Daniel Hurle, der aus 16 Metern überlegt einschob, in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Benedikt Steinle per Direktabnahme. Nach einer halben Stunde tauchte Benedikt Chromik allein vor dem Heimtor auf und schob aus kurzer Distanz überlegt zum 2:1 ein. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, wobei es die Heimelf versäumte, die Partie für sich zu entscheiden. So kam es, dass Philipp Wagner in der 84. Minute nach einem Doppelpass allein vor Torhüter Tobias Gerner auftauchte und aus fünf Metern zum verdienten 2:2-Ausgleich einschob. (sve)

FC PUZ – Wortelstetten 0:3

Beim Gemeindederby erlebten die Gastgeber vor 100 Zuschauern eine herbe Enttäuschung. Wortelstetten ging schon frühzeitig durch Markus Havel in Führung, und Jürgen Müller legte noch vor der Pause zum 2:0 für die Gäste nach. Den Schlusspunkt in der 88. Minute setzte Thomas Fech. (doze)