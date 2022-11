Zwei Wechsel auf der Trainerbank

Fußball-Kreisliga: Der SV Kicklingen-Fristingen und Türk Gücü Lauingen trennen sich vorzeitig von ihren Coaches. Ein Verein ist schon in der Winterpause.

Vor dem letzten Spieltag des alten Jahres hat es in den beiden Fußball-Kreisligen der Region noch jeweils einen Trainerabschied gegeben. In der Gruppe Nord gehen der SV Kicklingen und Coach Florian Prießnitz künftig getrennte Wege (wir berichteten), in der KL West haben Türk Gücü Lauingen und Markus Kapfer ihre Zusammenarbeit beendet. Als Gründe werden die sportliche Entwicklung bzw. Neuformierung genannt.

FC Lauingen – Altenmünster

Zum Abschluss des Sportjahres 2022 gastiert der SCA im Auwaldstadion. Nach einer Durststrecke von drei sieglosen Spielen konnte der FC Lauingen zuletzt gegen die SG Reisenburg/Leinheim wieder einen Dreier einfahren. Die Gäste mussten sich dagegen beim TSV Offingen 0:3 geschlagen geben und aufpassen, nicht in die Abstiegsregion abzurutschen. Für die Mannen um Lauingens Trainerteam Tausend/Scheitenberger lautete die Devise: über die volle Distanz nochmals alles raushauen, um gegen die Gäste mit ihrem bayernligaerfahrenen Spielertrainer Robert Markovic-Mandic zu bestehen. (JOH)

Hinspiel: 3:0 für den FCL

SSV Glött – GW Ichenhausen

Zum letzten Heimspiel, bevor es in eine lange Winterpause geht, empfängt Glött noch die Grün-Weißen aus Ichenhausen im Lilienstadion. Nimmt man die jüngsten Resultate, kommt die Unterbrechung für die Rickauer-Elf zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Es läuft derzeit wie geschmiert. Seit acht Partien sind die Lilien unbesiegt. In der Tabelle hat sich das Team von Trainer Markus Rickauer als Tabellenzweiter in der Verfolgergruppe etabliert. Gast Ichenhausen ist freilich keine Laufkundschaft und bringt in der Offensive viel Qualität auf dem Platz. Die Truppe von Ex-Regionalligakicker Manuel Strahler muss aber derzeit auf ihren rotgesperrten Torjäger Marc Sirch verzichten.

Fraglich bei Glött ist noch, ob der angeschlagene Mehmet Taner diesmal mitwirken kann. „Wir wollen unsere erfolgreiche Serie natürlich mit in die Winterpause nehmen. Dafür lohnt es sich nochmals, alles reinzuhauen“, so SSV-Coach Rickauer. Die Lilien hoffen zum Jahresfinale 2022 auf möglichst viele SSV-Anhänger im Lilienstadion. Der Weg dorthin könnte sich lohnen, zumal die Mannschaft nach der Partie für eine kleine Aufmerksamkeit gesorgt hat. (RÖB)

Es fehlen: B. Waidele, Morais de Almeida, Oberfrank, Mielke; Fraglich: Taner Hinspiel: Glött unterliegt auswärts 0:1

Mindelzell – SpVgg Bachtal

Zum letzten Spiel im Kalenderjahr reist der Aufsteiger aus dem Bachtal zum Kellerduell nach Mindelzell. Vor Wochenfrist setzte der SV beim VfR Jettingen II ein Ausrufezeichen und gewann auswärts 2:0. Die SpVgg Bachtal hatte das Hinspiel klar verloren und fährt nun mit dem letzten Aufgebot zum Drittletzten. Wie bereits in der Vorwoche ist Coach Roland Häge zum Improvisieren gezwungen. Gegen Wiesenbach zeigte die Bachtaler Elf aber eine gute Reaktion und war dem Spitzenteam ebenbürtig. Dies sollte dem Schlusslicht Mut für die anstehende Aufgabe machen. (CHB)

Es fehlen: Liebert, Leder, Lotterer, Schäffler, Ruf (alle verletzt), Ackermann, Gräßle (beide privat verhindert) Hinspiel: 4:1 für Mindelzell

FC Weisingen – Balzhausen

Beide an diesem Wochenende noch ausstehenden FCW-Heimspiele (Kreisliga-Mannschaft gegen Balzhausen, Reserve in der B-Klasse West IV gegen Unterglauheim) wurden in den April des kommenden Frühjahres verlegt. Der Grund: Der Weisinger Hauptplatz wurde im Herbst neu angesät und ist noch nicht „spielbereit“. Somit befindet sich der FC Weisingen bereits in der Winterpause. (DUT)

Hinspiel: 5:0 für Balzhausen

Wiesenbach – TG Lauingen

Vor dem Auswärtsspiel in Wiesenbach haben sich Türk Gücü und Trainer Markus Kapfer auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt. „Im gegenseitigen Einvernehmen“, wie Abteilungsleiter Ercüment Elisert mitteilt. Grund sei eine sportliche Neuformierung. Zuletzt gab es eine Serie von fünf sieglosen Spielen. Der 33-jährige Coach war vor Saisonbeginn zu TGL gekommen und hatte zuvor Trainerstationen in Aislingen, bei Rain II und dem BC Schretzheim absolviert. Ein Nachfolger soll in der Winterpause installiert werden. (doze)

Kreisliga Nord

SV Holzheim – Wemding

Bereits am Samstag um 14 Uhr läuft Holzheim daheim auf – nach dem 3:1 der Vorwoche in Marktoffingen. Für Gast Wemding war dagegen in Möttingen nur ein torloses Remis drin. Auf eine sattelfeste Defensive können die Rieser Gäste bislang nicht bauen: 30 kassierte Treffer zeigen deutlich, wo deren Coach Chris Luderschmid den Hebel ansetzen muss. In den jüngsten fünf Spielen gelang dem Tabellenelften nur ein einziger Sieg. Die Stärke von Gastgeber Holzheim liegt in der Offensive (33 Tore). Zuletzt lief es recht ordentlich für die Gastgeber, neun Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag. (TF)

Hinspiel: 2:1 für Wemding

Kicklingen – Donaumünster

Nach einer schwachen Vorstellung vor heimischem Publikum samt bitterer 2:4-Niederlage gegen Marktoffingen sowie der in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Trennung zwischen Verein und Trainer Florian Prießnitz haben die Kicklinger einiges wieder gutzumachen. Zuletzt fehlte es vor allem an Einstellung und Zweikampfhärte. Am Sonntag steht das letzte Spiel im alten Jahr an. Dabei darf Gast Donaumünster-Erlingshofen trotz dessen aktueller Tabellensituation nicht unterschätzt werden, da das Schlusslicht mit Jürgen Sorg einen gefährlichen Stürmer hat. (TIRE)

Hinspiel: 2:2-Remis