Zwei Zweite wollen die Kurve bekommen

Fußball-Bezirksliga: Die Gundelfinger U 23 fährt zum Schlusslicht TSV Nördlingen II.

Zum Duell der „Zweitvertretungen“ kommt es Samstag (13.30 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen der Gundelfinger U 23 und Gastgeber TSV Nördlingen II. Für den FCG lief es in der Vorwoche mit der 0:2-Niederlage gegen den bis dahin sieglosen FC Affing alles andere als rund. Individuelle Fehler machten den Gegner stark und ließen das Spiel in Richtung der Gäste kippen. Nun treffen die Grün-Weißen wieder auf ein noch siegloses Team, das aktuell die Rote Laterne der Liga hält.

Die Rieser wiederum gerieten zuletzt gegen Jettingen mit 0:6 unter die Räder und haben gegen die kriselnden Gundelfinger Hoffnung auf ein ähnliches „Husarenstück“, wie es den Affingern gelang. Nördlingens Trainer Andreas Schröter hat ähnlich wie FCG-Trainer Peter Stegner ein sehr junges Team und muss mit Blick auf die Tabelle so langsam „die Kurve bekommen“, nachdem das rettende Ufer bereits 15 Punkte entfernt liegt.

Gundelfingen mit angespannter Personallage

Bei den Gärtnerstädtern hat sich die personelle Situation wieder entspannt. Kapitän Philipp Urban steht nach überstandener Krankheit zur Verfügung und soll seine Mannschaft zum wichtigen Auswärtsdreier führen. Positiv hervorheben möchte Stegner die Intensität, die die jungen Gundelfinger im Training zeigen, meint aber: „Es ist nach der Aufstiegsrelegation und der damit verbundenen sehr kurzen Sommerpause nicht leicht, die Spannung so lange hochzuhalten – das holt uns aktuell ein bisschen ein. Dennoch sind wir gut vorbereitet.“

Defensivakteur Lukas Schön scheint sich im defensiven Mittelfeld festgespielt zu haben. Mit seiner Körperlichkeit und Dynamik wächst der 19-Jährige allmählich in eine Führungsrolle hinein. Verzichten wird der FCG weiterhin auf Verteidiger Jakob Schneider, der beruflich passen muss. (pst)