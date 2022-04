Zweimal 4:0 für die SSV Höchstädt

Fußball-Kreisklasse Nord II: Die Rothosen erhalten sich als einziges Landkreis-Team die Chance auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Dem SV Wortelstetten gelingt im Gemeindederby sein erster Heimerfolg dieser Saison.

Oberndorf – Wertingen II 4:2

Nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage in der Fußball-Kreisklasse Nord II war für die zweite Mannschaft des TSV Wertingen beim VfB Oberndorf nichts zu holen. Nach 37 Minuten stand es bereits 3:0 für die Heimmannschaft. Ray Bishop schoss die Gastgeber mit einem Doppelpack in Front, wenig später legte Florian Grenzebach das 3:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Wertingen auf 3:1 (Marko Barisic). Die Gäste kamen im zweiten Durchgang aber nicht mehr zum Anschluss und mussten in der 77. Minute durch Philipp Rippl das 4:1 hinnehmen. Den 4:2-Endstand besorgte in der 86. Minute Wertingens Dennis Brückner. (THMI)

Riedlingen – Wortelstetten 4:1

Das 1:0 für den Tabellenersten besorgte Kapitän Fabian Anzenhofer nach einer Kombination über die linke Seite. Nur drei Minuten später erhöhte ebenfalls Anzenhofer per Direktabnahme – 2:0. 120 Sekunden darauf war die Messe bereits gelesen, als Nils Nocke nach schöner Vorarbeit von Mario Hirmer und Erik Laznik zum 3:0 vollstreckte (32.). Nach der Pause kamen die Gäste durch ein Elfmeter-Geschenk zum 3:1-Treffer (Tobias Fech). Einen Anzenhofer-Freistoß an die Latte staubte Peter Limbeck per Kopf zum 4:1-Endstand ab. (spvgg)

Ebermergen – Unterthürheim 0:0

Von Anfang an war die Heimmannschaft spielbestimmend und konnte sich mehrere Torchancen erspielen. Unterthürheims Verteidigung hatte über die gesamte Spielzeit viel zu tun, ließ aber keinen Treffer zu. Offensiv war von den Gästen an diesem Tag freilich nur wenig zu sehen. So endete die Begegnung trotz der Überlegenheit des TSV Ebermergen schließlich mit einem torlosen Unentschieden. (sh)

Wortelstetten – Unterthürheim 2:1

Beim Gemeindederby behielten die Wortelstetter am Freitagabend knapp die Oberhand. Bereits nach vier Minuten schlug Heimkapitän Jürgen Müller aus einem Fehler der Gäste Kapital – 1:0. Im Anschluss sahen die 150 Zuschauer ein zerfahrenes Spiel auf überschaubarem Niveau. Nach einer knappen Stunde nutzte Albert Spingler die starke Vorarbeit von Tobias Fech zum 2:0. Kurz darauf dezimierten sich die Gäste durch eine Rote Karte (Tim Krischke). Zehn Minuten vor Schluss verwandelte Gabriel Baur einen an Gästetrainer Christoph Wirth verursachten Elfmeter zum Anschlusstreffer und sorgte damit für eine spannende Schlussphase. Die Heimelf ließ im Anschluss keine weiteren Tor zu und konnte sich so nach Abpfiff über den ersten Heimsieg der Saison freuen. (wo/dz)

Genderkingen – Steinheim 1:2

Die Gäste gingen früh in Führung, weil Maximilian Kommer einen Abspielfehler ausnutzte (8.). Doch nur fünf Minuten später der Ausgleich: Mario Haack köpfte einen Freistoß ein. Nach diesem munteren Beginn verflachte die Partie zusehends. Praktisch mit dem Pausenpfiff setzte sich Kommer im SVG-Strafraum durch und schoss seine Steinheimer erneut in Front. Nach der Pause blieb es weiter eine zerfahrene Begegnung, die wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten verstrichen ungenutzt. Seine beste Phase hatte Genderkingen kurz vor dem Abpfiff. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. (kk)

FC Pfaffenhofen-UZ – Eggelstetten 0:2

Die Gäste gingen auf dem Platz in Pfaffenhofen nach einer halben Stunde Spielzeit durch Jonas Keppeler in Führung. Alle Bemühungen der Kirmse-Schützlinge um den Ausgleich liefen ins Leere. Effizienter zeigten sich die Eggelstetter, die mit dem 0:2 von Leonhard Neumann alles klar machten. (dz)

Höchstädt – Steinheim 4:0

Deutlich verbesserte Rothosen setzten sich am Freitagabend im Lokalderby klar und verdient gegen Steinheim durch. Bereits zur Halbzeit war beim Stand von 3:0 nach Toren von Tizian Korittke, Spielertrainer Michael Mayerle und Patrick Wanek die Partie entschieden. Für den Endstand sorgte in der zweiten Halbzeit SSV-Kapitän Sebastian Wanek. (JOEB)

Höchstädt – Unterringingen 4:0

Ein verdienter 4:0-Heimsieg gelang der SSV-Elf auch gegen den TSV Unterringingen. Die sicher stehende Höchstädter Defensive gestattete den sonst sehr offensivstarken Gästen im gesamten Spiel keinen gefährlichen Torschuss. Auf der Gegenseite hielt TSV-Keeper Stöffelmeir zunächst gegen Patrick Wanek das 0:0 fest. Nach Flanke von Thomas Junginger köpfte Patrick Wanek die Rothosen schließlich in Führung (21.) und legte mit einem sehenswerten Dropkick das 2:0 nach (31.). In der zweiten Halbzeit gelangen dem eingewechselten Luca Gerstmeir die Treffer zum 3:0 (70.) sowie per Elfmeter 4:0-Endstand (90.). Die SSV Höchstädt bleibt damit in Reichweite der Aufstiegsrelegation. (JOEB)