Zweites Saisonspiel, erster Wertinger Sieg

Fußball-BezirksligaNord: Gerold und Geanta lassen die Gäste in Stätzling jubeln.

Der TSV Wertingen schaffte schon am zweiten Bezirksliga-Spieltag eine Überraschung und gewann beim Aufstiegsanwärter Stätzling 2:1. Die Gäste-Fußballer lieferten in einer intensiven Partie einen bärenstarken Kampf ab und haben nun die ersten drei Punkte auf der Habenseite.

Die erste Torchance verzeichneten die Zusamstädter. Nach einer Standardsituation blieb Florian Heiß aber an FCS-Keeper Hartmann hängen. Auch im weiteren Verlauf zeigten die Gäste, dass sie durchaus mithalten können und erarbeiteten sich einige Standardsituationen. Die erste Stätzlinger Torchance hatte es allerdings in sich: Emanuel Blenk ging an Wertingens Marco Langenmair vorbei, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an TSV-Zerberus Sandro Scherl. Den Nachschuss verzog Iffarth kläglich.

Sechs Ecken, ein Tor für Wertingen

Die sechste Wertinger Ecke führte in der 32. Minute zum ersten Torerfolg – der Ball von Marco Gerold gelang über Umwege ins Ziel: 0:1. Sechs Minuten später hätte Max Knöpfle bereits erhöhen können, doch Hartmann wehrte ab. In der 45. Minute stand es dann aber 0:2. Nach einem Stätzlinger Fehlpass auf Gheorghe Geanta tanzte dieser seinen Gegenspieler aus und schloss mit links ins kurze Eck ab. Dem FCS gelang in der Nachspielzeit prompt der Anschlusstreffer, als Mert Sert flach ins lange Eck abschloss.

Kurz nach der Pause kassierte Stätzlings Sert eine Zeitstrafe (Foul an Florian Heiß). In der 63. Minute kam Marcel Mayr nochmals zu einer guten Wertinger Chance, doch er zielte knapp am langen Eck vorbei. Die restliche Spielzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Nach einem harten Foul von Stätzlings Matthias Fischer an Samir Hassan sah Fischer zunächst die Gelbe Karte, reklamierte und flog mit „Gelb-Rot“ vom Platz (87.).

Wertingen lässt nichts mehr anbrennen

Die Heimmannschaft versuchte in Unterzahl vors Wertinger Tor zu kommen, doch die Gäste hielten den Ball erfolgreich vom eigenen Sechzehner fern.

TSV Wertingen: Scherl; Maximilian Fischer, Langenmair, Heiß, M. Knöpfle, Beham, Gerold (51. Hassan), Geanta (90.+1 J. Riesinger), Gebauer (80. McIntosh), Schiermoch (71. Kotter), Fackler (46. Mayr)

Tore: 0:1 Gerold (32.), 0:2 Geanta (45.), 1:2 Sert (45.+2) Gelb-Rot: Matthias Fischer (87./FCS) Schiedsrichter: Matthias Schilling (TV Erkheim) Zuschauer: 200