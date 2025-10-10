Im zweiten Anlauf ist David Spizert beim FC Gundelfingen angekommen

Gefeiert wird hinterher auf alle Fälle, egal wie die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen im Verfolgerduell gegen den SV Erlbach auch Abschneiden. Die Partie am Samstag (15 Uhr) ist nämlich in das „Heimspiel-Wochenende“ eingebettet, das die Grün-Weißen in unregelmäßigen Abständen organisieren. Wobei die aktiven Kicker maßgeblich eingebunden sind, sodass es eine Verlosung, Barbetrieb und hinterher eine Party in einem Zelt gibt. Tags darauf wird die Veranstaltung mit dem Bezirksliga-Derby der U23 gegen den VfR Jettingen abgeschlossen.

Stürmer David Spizert hat sich kontinuierlich gesteigert

Doch bevor Feierlaune aufkommt, steht erst einmal die Arbeit im Vordergrund. Sinnbildlich dafür steht Stürmer David Spizert, der sich beim FC Gundelfingen richtiggehend reingekämpft hat. „Was er vorne geackert hat, das war herausragend“, lobte etwa Trainer Thomas Rudolph den Angreifer nach dem 2:2 bei Türkspor Augsburg. Wobei Rudolph dabei nicht nur das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCG im Kopf hatte. Vielmehr hebt der Coach hervor, dass sich der 23-Jährige in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesteigert habe, nun vermehrt auf Einsatzzeiten kommt - und auf drei Treffer in den jüngsten drei Partien.

Selbstverständlich ist die Entwicklung nicht, wie Spizert selbst einräumt. „Die Motivation, es diesmal zu schaffen, ist aber sehr hoch“, betont der Angreifer, der sich bei seinem Heimatverein in seiner Heimatstadt unbedingt beweisen möchte. Dass Spizert das Zeug zum Torjäger hat, bewies er schon im Nachwuchs. Weshalb der SSV Ulm 1846 auf ihn aufmerksam wurde und im letzten Jugendjahr verpflichtete. Dort kam Spizert auf vier Einsätze in der U19-Bundesliga, bevor die Saison 20/21 wegen Corona abgebrochen wurde. Die Hoffnung, beim FCG anschließend durchzustarten, war nach der Rückkehr 2021 groß. Vielleicht zu groß, Spizert wirkte gehemmt und verlor zusehends das Selbstvertrauen. Ein Treffer in 34 Bayernliga-Partien waren die ernüchternde Bilanz in zwei Jahren.

Der Wechsel nach Wertingen war die richtige Entscheidung für David Spizert

„Ich brauchte einen Neustart“, blickt Spizert auf den Sommer 2023 zurück - und er entschied sich für den Bezirksligisten TSV Wertingen. „Das war in der Nähe und Trainer Daniel Schneider hat gleich voll auf mich gesetzt, er hat mir viele Tipps gegeben“, verrät der Angreifer, der am Judenberg zum Knipser wurde. Mit 27 Treffer und elf Vorlagen in 29 Partien schoss er die Wertinger zum Meistertitel und machte sich selbst für den Bayernligisten FC Memmingen interessant. 2024 ging es also ins Unterallgäu, wo es bis zur Winterpause für ihn gut lief. Dann machten Spizert Verletzungen zu schaffen. Trotzdem durfte er mit dem FCM die Bayernliga-Meisterschaft feiern. Dass er den Weg in die Regionalliga nicht mitmachen würde, war da schon klar. „Ich habe eine neue Stelle angetreten und konnte den enormen Aufwand mit vier, fünf Fahrten pro Woche nach Memmingen nicht mehr stemmen“, verrät der Industrie-Kaufmann.

Weil der Kontakt zu den früheren Mitspielern nie abgerissen war, kam die Rückkehr zum FCG zustande. Wobei Spizert anfangs noch muskuläre Probleme stoppten. „Ich habe aber immer das Vertrauen der Trainer gespürt“, verrät der Angreifer, der dies Thomas Rudolph und „Co“ Stefan Heger mit Toren zurückzahlt. Im zweiten Anlauf fühlt er sich nun in der Heimat richtig angekommen.

FC Gundelfingen: Werdich, von Mücke; Nikolic, N. Sailer, Lochbrunner, Anzenhofer, Weichler (?), J. Fink, Maliqi, Frisch, N. Fink, J. Seibold, L. Sailer, Schneider, Noller, Achatz, Fidan, Spizert, S. Seibold, Meier

Der Gegner: Was der SV Erlbach in der jüngeren Vergangenheit sportlich geleistet hat, verdient höchste Anerkennung und Respekt. Der Klub aus dem Landkreis Altötting hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Größe im bayerischen Amateurfußball entwickelt und beweist nachdrücklich, dass die überraschende Bayernliga-Meisterschaft 2024 alles andere als eine Eintagsfliege war. Sportlich hätten die Erlbacher vor knapp anderthalb Jahren in die Regionalliga aufsteigen dürfen, doch es spricht für die Vereinsführung, dass sie keine verrückten Sachen machen wollte. Die Rahmenbedingungen hatten damals noch nicht gepasst, das Stadion war noch nicht geeignet. Trotzdem hatten die Kicker aus dem knapp 1200 Einwohner zählenden Dorf Blut geleckt. Der Verein entwickelt sich auf allen Ebenen weiter und am Ende der Saison 2024/25 sahen sich die Erlbacher bereit, den Schritt in die Regionalliga zu machen. In der Relegation scheiterten die Oberbayern nur knapp gegen die SpVgg Hankofen-Hailing (0:1, 1:1). Auch in der laufenden Runde mischt das Team des Trainerduos Lukas Lechner und Hans Grabmaier wieder vorne mit, es hat auch den diesmal etwas größer ausgefallenen personellen Umbruch gemeistert. In den vier bisherigen Duellen mit dem FCG gab es zwei SVE-Siege, ein Remis und eine Niederlage.