Höchstädter Gewichtheber: Die Technik macht den Unterschied

Plus Sport-Reportage: Lothar Ebermann bringt bei der SSV Höchstädt jungen Leuten bei, schwerer Gewichte zu stemmen. Der Trainer-Senior wird jetzt 84 Jahre alt und verfügt noch über reichlich Power. Als 14-jähriges „Bürscherl“ hatte er noch ganz andere sportliche Pläne.

Ein Schild mit Weisheiten begleitet die vier Sportler – drei junge und ein älterer – beim Betreten des SSV-Mehrzweckgebäudes in Höchstädt. An der Tür zur Kim-Halle hängt das Zitat des englischen Gelehrten und Dichters aus dem 18. Jahrhundert, Samuel Johnson: „Große Werke vollbringt man nicht mit Kraft, sondern mit Ausdauer.“ Stimmt schon, ohne Ausdauer geht es nicht. Aber auch der Einsatz aller Kräfte ist oft erforderlich. Wie nicht zuletzt das nachhaltige SSV-Bauprojekt „Zukunft“ unterstreicht.