Glatter Derbysieg und alleinige Spitze für TV Gundelfingen

Fußball-A-Klasse West II: Gundelfingen ist beim FCL II mit 6:0 erfolgreich. Auch Haunsheim bleibt ohne Verlustpunkt.

FC Lauingen II – TV Gundelfingen 0:6

Zur Pause führten die Derby-Gäste aus Gundelfingen durch ein Tor von Johannes Keiß 1:0. Nach dem Wechsel gelangen dem verlustpunktfreien Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse West II binnen zwölf Minuten vier Treffer (Stefan Eggenmüller 2, Yusuf Yokus, Johannes Keiß). Das halbe Dutzend für den TVG machte Patrick Löwenstein voll. (doze)

Glött II – Haunsheim 1:3

Der Gast fügte der diesmal fehlerbehafteten SSV-Reserve die erste Saison-Niederlage zu. Schon der Start spielte Haunsheim in die Karten. TSV-Angreifer Simon Meitinger nutzte einen SSV-Fehlpass zum 0:1 (2.). Nun entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit vielen Fouls auf beiden Seiten. Nach 24 Minuten dann der nächste Rückschlag für Glött II: Ein umstrittener Foulelfmeter, den Yves Krpic zum 0:2 vollstreckte. Auch der Start in Halbzeit zwei gehörte Haunsheim, das sich zielstrebiger und abgezockter in seinen Aktionen zeigte. Erneut Krpic traf zum 0:3 (47.). Die Lilien-Reservisten gaben aber nie auf und wurden mit dem 1:3 belohnt: Benedikt Guggemos ließ Keeper Robin Hördegen per Strafstoß keine Abwehrchance (59.). In der Schlussphase wäre es für die Gäste fast noch einmal eng geworden, doch Glötts Benjamin Waidele verpasste aus fünf Metern den 2:3-Anschlusstreffer. (RÖB)

Schretzheim II – FC Günzburg II 2:0

Der Gastgeber kam gut in die Partie und erzielte in der 10. Minute durch Denis Kurz das wichtige 1:0. In der Folge hatten beide Teams ihre Chancen. Kurz vor der Pause wurde Denis Kurz im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Foulelfmeter verwandelte Sandro Sturm zum 2:0. Nach dem Wechsel spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. In der Schlussphase visierte der BCS II noch zweimal die Latte an. Letztlich war es ein verdienter Sieg und der erste Saison-Dreier. (MÜDA)

Unterbechingen – Offingen II 1:4

Gegen die bisher noch sieglosen Gäste kassierte der FCU eine schmerzhafte Niederlage. Lukas Schmauder brachte das Heimteam in Führung. Noch vor dem Wechsel stellten die Offinger durch Ryck Gomes Silva auf 1:1. Danach lief nicht mehr viel zusammen bei den Platzherren. Offingen nutzte dies zum 4:1-Sieg durch Tore von Mete Sesigür (2) und Luca Dirr. (doze)

Rettenbach – Bachtal II 0:0

Das Verfolgerduell endete torlos. Bachtal kam gut ins Match und verzeichnete Chancen durch Dirk Ruzicka und Florian Jäger. Auf der Gegenseite konnte Obeser einen Angriff als letzter Mann nur noch per Foul unterbinden. So mussten die Bachtaler ab der 22. Minute in Unterzahl agieren, hielten aber ausgezeichnet dagegen. In der zweiten Hälfte hatte Rettenbach viel Ballbesitz, kam aber bis auf einen Alutreffer kaum in Tornähe. Bachtal II bleibt nach vier Spielen weiterhin ohne Niederlage und ist Tabellenzweiter. (CHRIS)

Zusamzell/R. – TG Lauingen II 5:2

Nach einer Viertelstunde eröffnete Hassan El Moudni per Schuss ins lange Eck den Torreigen. Das 2:0 fünf Minuten später erzielte Alessandro Kadura. Die Gastgeber vergaben dann einen Foulelfmeter. Bereits eine Minute später machte es David Eckert besser – 3:0. Den zweiten Strafstoß verwandelte Daniel Burda zum vorentscheidenden 4:0 (40.). Mit dem Pausenpfiff verkürzten die Gäste per Elfmeter (Sinan Kaya). Kaya verkürzte auch auf 4:2 (70.). Hassan El Moudni stellte den 5:2-Endstand her. (hka)

Peterswörth – Gundremmingen 2:3

Aufsteiger Peterswörth bleibt in der neuen Liga punktlos. Zwar gingen die Platzherren durch Giuseppe Leone (22.) in Führung, doch dann folgte ein Doppelschlag der Gundremminger durch Nico Wiedemann und Mohammad Cheikh Ahmad – 1:2. Wiedemann erhöhte im zweiten Abschnitt gar auf 1:3. Der zweite Treffer von Leone fiel für den SSV zu spät. (doze)