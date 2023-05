DZ-Turnier in Dillingen: Petrus muss ein Golfer sein

DZ/WZ-Lesergolftag: Beim Turnier für die Kartei der Not lacht die Sonne vom Himmel. 50 Spieler und Spielerinnen schlagen am Vatertag auf dem Platz des GC Dillingen ab.

Temperaturen im mittleren zweistelligen Bereich, sonnig, zwar etwas Wind aus Ost, aber kein Regen – Petrus meinte es gut: Beim Lesergolftag der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung auf dem Platz des GC Dillingen herrschte prima Golfwetter. Und kein „Sauwetter“ wie so oft in den vergangenen Tagen und Wochen. Neben der Freude am Sport in schöner Natur stand für die rund 50 Spielerinnen und Spieler vor allem das Engagement für einen guten Zweck im Fokus: die Kartei der Not.

In Dillingen 1160 Euro erspielt

Der Golfkurs des GC Dillingen war von den jüngsten Regenfällen noch etwas tief, was Einfluss auf die Schlagweite hatte: Die Bälle rollen nach der Landung nicht aus, sondern bleiben liegen. Etwas erschwerte Bedingungen also, auch ohne zusätzliches Wasser von oben. Dennoch wurden wieder viele sehr gute Ergebnisse erzielt. Das beste davon: 1160 Euro kamen für die Kartei der Not zusammen. Wie jedes Jahr gehen die Einnahmen aus dem Startgeld sowie Spenden an das AZ-Leserhilfswerk.

Die Sieger und Platzierten des DZ/WZ-Turniers nach der Ehrung (von links): Elisabeth Camek, Norbert Dörrer, Quirin Springer, Jonas E. S. Schröttle, Johann Klauser, Lars Rhotert, Gerd Pecher, Michael Neumeier, Nicolas Mödinger, Martin Unseld, GCD-Präsident Markus Grimminger mit dem 2024er-Datum des Turniers, Lothar Camek, OB-Stellvertreter Walter Fuchsluger, von der Heimatzeitung Berthold Veh und Günther Hödl, Starter Bernd Mayr. Foto: Karl Aumiller

Sein Erfolgsrezept verriet Brutto-Sieger Gerd Pecher bei der Preisverteilung: „Bei tricky Wind den Ball schön flach halten!“ „Es ist eines unserer ältesten Turniere“, freute sich GCD-Präsident Markus Grimminger. Er danke allen Aktiven und dem Co-Sponsor Sparkasse. „Toll, dass viele von Ihnen unserem Turnier schon so lange die Treue halten“, schob Redaktionsleiter Berthold Veh nach. Von der Stadt Dillingen war OB-Stellvertreter Walter Fuchsluger bei der Siegerehrung vor Ort und gratulierte allen zu ihrer Leistung.

Der „erste Schlag“ von Frank Kunz (Mitte) war ein Traum: Nach 100 Metern landete sein Ball wenige Meter neben der Fahne. Mit dem Oberbürgermeister staunen hier GCD-Präsident Markus Grimminger (von links), Sportredakteur Günther Hödl, Redaktionsleiter Berthold Veh und Lucas Kunz. Foto: Karl Aumiller

Den „ersten Schlag“ hatte früh morgens traditionell Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz ausgeführt – und den Golfball ganz „profi-like“ wenige Meter neben die Fahne platziert.

Ergebnisse:

Brutto 1. Gerd Pecher, 20 Punkte; 2. Reinhard Kölle, 17; 3. Martin Unseld, 17; Netto Handicap-Klasse bis 27,5: 1. Karl-Heinz Hering, 20 Punkte; 2. Norbert Dörrer, 19; 3. Lothar Camek, 19; 4. Jonas E. S. Schröttle, 17; 5. Johann Klauser, 16; Handicap-Klasse ab 27,5: 1. Michael Neumeier, 31 Punkte; 2. Quirin Spring, 29; 3. Elisabeth Camek, 22; 4. Nicolas Mödinger 22; 5. Lars Rhotert, 22