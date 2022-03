Golf

17:44 Uhr

Heisele startet gut, schwächelt dann aber

Hofft auf einen guten Rang in Kenia: Sebastian Heisele.

Plus Golf: Der Dillinger Profi Sebastian Heisele spielt in Kenia eine 72er-Auftaktrunde. Um den Cut zu schaffen, muss er am Freitag zulegen.

Von Günther Hödl

Seit Donnerstag schlägt Golfprofi Sebastian Heisele wieder bei einem Turnier der European Tour 2022 ab – der Kenya Open auf dem Muthiaga GC der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Zuvor hatte der Dillinger im Februar bei zwei Turnieren im Mittleren Osten (Ras al Khaimah/VAR) den Cut geschafft und am Ende jeweils Mittelränge belegt. Nun der Wechsel aus Asien auf den afrikanischen Kontinent, wo zur kalten Jahreszeit weitere „europäische“ Turniere ausgetragen werden. Die Veranstaltung in Kenia ist mit 1,75 Millionen Euro Gesamtpreisgeld ausgestattet, um das sich insgesamt 144 Teilnehmer bemühen, darunter neben Heisele sieben weitere Deutsche.

