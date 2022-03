Sebastian Heisele schafft das Cut-Triple

Golf: Am zweiten Tag der Kenya Open spielt sich der Dillinger mit 69 Schlägen ins Preisgeld.

Auch beim dritten Turnier-Auftritt nach seinem Comeback erreichte Golfprofi Sebastian Heisele die beiden Schlussrunden und sicherte sich damit schon mal ein Stück vom Preisgeld-Kuchen, der bei der Kenya Open (3. bis 6. März) insgesamt 1,75 Millionen Euro beträgt. Nach seinen 72 Schlägen zum Auftakt am Donnerstag schaffte der Dillinger dank einer 69er-Runde am Freitag knapp den Cut und darf am Wochenende weiterhin abschlagen.

Mit insgesamt 141 Schlägen rangiert der 33-Jährige im Feld der 144 Teilnehmer, unter ihnen acht Deutsche, am Ende der ersten Klassement-Hälfte. Die besseren 50 Prozent (plus geteilter Rang vor der Cut-Linie) dürfen bei einem Turnier bekanntlich nach zwei Runden um den Sieg und das Preisgeld weiterspielen.

Heisele legt mit einem "Lauf" die Basis

Waren für Heisele am Donnerstag noch die Löcher eins bis neun des Par-71-Platzes in Nairobi/Kenia ein Problem, so tat er sich einen Tag später auf den zweiten neun Spielbahnen schwer – die er zuvor noch „drei unter Par“ absolviert hatte. Dafür glänzte er nun am Freitag auf den Bahnen drei bis neun mit fünf Birdies (je ein Schlag unter Par). Dieser gute Lauf bildete letztlich die Basis für das Erreichen des Cuts.