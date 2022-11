Der Dillinger Golfprofi Sebastian Heisele beendet seine Karriere

Sebastian Heisele belegt bei den Portugal Masters sensationell den fünften Platz. Überraschend kündigt der 34-jährige Dillinger aber sein Karriereende an.

Einen dicken Schlusspunkt nicht nur hinter die Saison auf der europäischen Golftour, sondern auch seine Karriere als spielender Profi setzte Sebastian Heisele. Bei den Portugal Masters wurde er sensationell Fünfter und strich auf dem Par-71-Platz in Vilamoura – als bester Deutscher schlaggleich mit seinem Landsmann Hurly Long – rund 77.500 Euro an Preisgeld ein. Das mit Abstand beste Ergebnis für den Dillinger im Jahr 2022. Gleichzeitig überraschte der 34-Jährige aber auch die Fans und Kollegen mit der Ankündigung seines Karriereendes. Auf die Frage eines portugiesischen Reporters, warum es diesmal so gut war, antwortete Heisele: „Ich habe nur noch aus Spaß gespielt, das war mein letztes Turnier!“

Golfspieler Sebastian Heisele aus Dillingen beendet seine Karriere

Sebastian Heisele hätte in Portugal gewinnen müssen, um die europäische Tourkarte im Jahr 2023 zu behalten. Das hat nicht geklappt. Er lag zwischendurch auf Rang drei und wurde letztlich starker Fünfter. Aber auch ein Sieg hätte nach eigenem Bekunden nichts mehr an Heiseles Entscheidung geändert. Nun hat er keinen Reisestress mehr, sondern deutlich mehr Zeit für Familie und Freunde. Umstände, die mit zur Entscheidung beigetragen haben. „Wir alle werden dich vermissen“, teilte einer der besten deutschen Spieler, Maximilian Kieffer, auf Instagram mit.

Beruflich bleibt der inzwischen in München wohnhafte und frisch verheiratete Dillinger dem Golf treu. Er wird vom „Playing Pro“ zum „Teaching Pro“, wie es in der Golfsprache heißt. Zum Golflehrer also. Aktuell gibt Heisele bereits Trainerstunden beim GC Wörthsee. Kontakte zu anderen Clubs im Münchner Speckgürtel bestehen. Außerdem betätigt er sich touristisch als Organisator von Golfreisen.

Die Vorstellung in Portugal war eine der besten Leistungen Heiseles überhaupt. Er spielte vier starke Runden von 67, 64, 65 und 69 Schlägen (gesamt 265), „19 unter“ für das Turnier und elf Schläge hinter dem souveränen Sieger Jordan Smith (England; 254). Ein geteilter 22. Platz im Mai, dem viele verpasste Cuts folgten, war bislang das beste Ergebnis von Heisele im Jahr 2022 gewesen.

Der Dillinger war zeitweise zweitbester Deutscher im Golf

Sebastian Heisele ist seit 2012 Golfprofi. Zwischenzeitlich hatte er sich sogar unter die Top 200 der Weltrangliste gespielt – als zweitbester Deutscher hinter Martin Kaymer. Der 1,99 Meter große Athlet nahm an 89 European-Tour-Turnieren teil und ergolfte sich ein Karriere-Preisgeld von knapp 682.000 Euro. Ein Sieg gelang ihm allerdings nur in der „Zweiten Liga“, der europäischen Challenge-Tour: im September 2019 bei der Open de Bretagne in Frankreich. Sein bestes Resultat auf der European Tour war der dritte Platz im September 2017 bei der KLM Open in den Niederlanden. Zudem gab es für den Dillinger vierte Ränge im Oktober 2020 bei der Italian Open sowie Mai 2017 bei der Open de Portugal. Von den Lesern und Leserinnen unserer Zeitung wurde Sebastian Heisele zum Landkreis-Sportler des Jahres 2020 gewählt.

Lesen Sie dazu auch

„Es bedeutet mir sehr viel, mit einer guten Runde vom Platz zu gehen“, stellte Sebastian Heisele jetzt fest. Er habe seine Zeit auf der European Tour geliebt, „aber das war’s“. Heiseles letzter Schlag auf der großen Sportbühne war übrigens ein Bogey und damit „eins über“ der vorgegebenen Schlagzahl für das Loch – so ist Golf halt manchmal …